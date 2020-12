Campodenno piange la scomparsa di Antonia Saccomanno, presidente dell’associazione culturale Aliseo

La comunità di Campodenno piange la scomparsa di Antonia Saccomanno, donna impegnata, che amava il proprio paese, alla quale piaceva inventare sempre qualche nuova iniziativa per stimolare la voglia di conoscenza e far crescere il livello culturale.

Antonia Saccomanno era conosciuta e apprezzata in particolare come promotrice e presidente dell’associazione culturale Aliseo, realtà che in pochi anni è riuscita a organizzare interessanti incontri e iniziative pregevoli che hanno lasciato il segno.

Era nato da una sua idea il progetto per la scorsa estate, a cui si è poi dovuto poi rinunciare, di portare la Guerra Rustica all’interno di Castel Belasi. Sua era anche l’iniziativa, accolta in maniera entusiasta dalle famiglie dell’oratorio, delle “Recite di Natale”, con cui riusciva a coinvolgere tutta la comunità parrocchiale nella sfilata per le vie di Campodenno con le figure del presepe insieme a tanti bambini emozionati.

Franco Panizza, ex assessore provinciale alla cultura, la ricorda con commozione. «La prematura scomparsa di Antonia Saccomanno ci ha colto di sorpresa. Pur sapendo del terribile male che da tempo la stava sottoponendo a una dura prova, tutti noi speravamo che Antonia, con la sua tenacia e la sua incrollabile voglia di vivere e di fare, ce l’avrebbe fatta – rivela Panizza anche a nome del gruppo “ViviAmo la Comunità” –. Già aveva programmato l’iniziativa natalizia e si era deciso, non potendo organizzare la manifestazione in presenza, di far recapitare nelle case la lettura di Natale con un regalo per tutti i bambini, che quest’anno, più delle altre volte, ci farà ricordare la generosità di Antonia».

In questo momento di dolore il gruppo “ViviAmo la Comunità” si è stretto con affetto attorno al marito Tiziano e all’affezionatissimo figlio Michele, che l’hanno amorevolmente accompagnata nel suo percorso di vita fino all’ultimo giorno.

«Ci sentiamo in particolare vicini a Michele, impegnato con noi nel dare una nuova prospettiva all’amministrazione comunale e che, assieme alla mamma, ci ha sostenuto nel lungo percorso elettorale – aggiunge in conclusione Panizza –. Da parte nostra e di tutte le persone coinvolte nell’associazione Aliseo, rimane l’impegno a proseguire l’attività consegnataci da Antonia, della quale ci rimane un ricordo dolce e gentile, ma anche la testimonianza di una donna sensibile e di un’amica che non si arrendeva mai e che aveva capito che solo la cultura e la conoscenza possono rendere una comunità più consapevole e più responsabile».

