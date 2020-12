Azienda sanitaria trentina premiata per l’efficacia nella risposta al Covid

Nell’ambito del Programma ‘Beyond the Call of Duty’ International Hospital Federation ha conferito ad Apss un riconoscimento internazionale per il proprio piano di azione in risposta all’emergenza COVID-19 insieme ad altri 103 ospedali di 28 paesi.

Il riconoscimento è avvenuto in seguito ad una valutazione condotta da un Committee internazionale di sedici esperti operanti nel settore sanitario.

Il programma Call of Duty for COVID-19 è stato lanciato da IHF in risposta alla pandemia globale di Coronavirus per dare il giusto riconoscimento alle azioni e alle risposte degli ospedali e dei servizi sanitari di tutto il mondo che hanno operato “oltre il dovere“.

Con l’intento di supportare il miglioramento continuo delle prestazioni, questo riconoscimento è stato conferito agli ospedali e ai servizi che hanno messo in atto in modo proattivo risposte o azioni organizzative eccezionali e innovative per affrontare la pandemia da Covid-19 nella propria regione e nel proprio Paese.

«Il riconoscimento di International Hospital Federation – ha affermato il direttore generale di Apss Pier Paolo Benetollo – è un vanto per l’intera organizzazione e conferma l’importante lavoro svolto da tutto il personale Apss durante la primavera di quest’anno. Un riconoscimento al grande sforzo profuso nel corso della prima fase della pandemia che è e sarà da stimolo per continuare a trovare soluzioni organizzative innovative all’interno dei percorsi di prevenzione e di cura in modo da garantire una sempre migliore risposta ai nostri cittadini e pazienti».

L’amministratore delegato di IHF Ronald Lavater ha dichiarato che il lavoro straordinario svolto in risposta alla pandemia sta trasformando il futuro dell’assistenza sanitaria: «Una delle nostre motivazioni nella creazione di questo programma di riconoscimento è evidenziare la diversità e l’agilità del settore ospedaliero nel rispondere alla pandemia Covid-19. La pandemia ha costretto gli ospedali e i servizi a sviluppare, implementare e adottare nuovi modi di operare e molti di questi cambiamenti hanno accelerato una trasformazione positiva nell’erogazione delle cure».

Date le caratteristiche della pandemia, Apss ha promosso I-PRO (Innovative multiprofessional PROgram for combating Covid-19 at all levels) un programma completo di innovazione dei percorsi di prevenzione, presa in carico, cura, relazione con l’utenza, assistenza al domicilio per garantire il miglioramento della risposta dell’intero sistema sanitario provinciale.

I professionisti (clinici, tecnici e amministrativi) hanno modificato direttamente, di propria iniziativa e in tempi brevi i processi di gestione, ‘cure e care’attraverso la realizzazione di una serie di iniziative legate direttamente alle prassi professionali. Le azioni sono state successivamente portate all’attenzione dell’alta direzione per garantirne l’appropriatezza e l’inclusione nei normali processi clinico-assistenziali-gestionali.

Gli ambiti di sviluppo delle azioni e iniziative hanno riguardato le attività: ospedaliera, territoriale, ambulatoriale, di cure primarie e di prevenzione, tecnico-amministrative e di governance trasversali a tutti gli ambiti.

Gli obiettivi del programma sono stati: innovare attraverso soluzioni Smart e ICTs, potenziare l’impatto positivo di Apss sulla salute e sulla soddisfazione dei cittadini, coordinarsi con istituzioni locali e nazionali per garantire il monitoraggio del fenomeno, valorizzare i professionisti e la loro creatività.

Le azioni realizzate da Apss durante la pandemia sono state svolte da tutti gli operatori sanitari, tecnici ed amministrativi attraverso un impegno ed una dedizione costanti e sono state pienamente riconosciute e promosse dalla direzione di Apss.

Nel video tutti gli ospedali del mondo premiati. Per l’Italia l’unico ospedale premiato per la lotta al Covid è questo quello di Trento