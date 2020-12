Ala: il Comune incontra i volontari del Pedibus

Ombrello antipioggia, un contapassi oppure una mantellina ad alta visibilità: ecco quanto serve al perfetto scolaro che va a scuola a piedi.

Sono alcuni dei regali che il Comune di Ala ha voluto fare ai bambini che frequentano il pedibus, i gruppi organizzati e accompagnati nel tragitto da casa a scuola.

L’assessore all’istruzione Gianni Saiani e i responsabili dei servizi comunali hanno incontrato i gruppi pedibus di Ala: la scorsa settimana quello di Serravalle e oggi, 15 dicembre, quello del centro. I gruppi sono condotti da dei volontari (per lo più genitori) che accompagnano a piedi, lungo un percorso prestabilito, i bambini, dalle loro case fino all’ingresso delle scuole primarie.

Un servizio molto importante, per svariati motivi: garantisce la sicurezza dei bambini, fa bene all’ambiente (si evita che i genitori accompagnino in macchina i figli) ed è anche educativo, perché insegna ai piccoli che ci si può spostare anche a piedi, senza per forza dipendere dalle auto.

A Serravalle i bambini aderenti sono 11, con 12 volontari. Ad Ala prende parte al pedibus una ventina di bambini, accompagnati ogni mattina in media da tre volontari, tra i quali anche un rappresentante dell’associazione Carabinieri.

L’assessore Gianni Saiani ha salutato così bambini, maestre e maestri: “A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo il più sentito ringraziamento nei confronti dei volontari del Progetto Pedibus, che con particolare gratitudine e generosità si mettono al servizio della Comunità, garantendo un servizio di sostegno e supporto alle famiglie nel momento mattutino di accompagnamento dei propri figli a scuola”.

Un sostegno lodevole ed indiscusso nei confronti delle famiglie che i volontari garantiscono durante il periodo di attività scolastica. Una generosa disponibilità che si concretizza anche come importante scambio intergenerazionale tra bambini e adulti che attraverso la quotidiana passeggiata di accompagnamento a scuola veicola pensieri, emozioni ed esperienze autentiche.

L’ importanza di questo progetto si rende inoltre manifesta grazie ad una sincera azione di sensibilizzazione che riguarda l’educazione ambientale, a favore della mobilità sostenibile e la conseguente limitazione, allorché non strettamente necessaria, dell’utilizzo delle macchine e delle autovetture private per recarsi a scuola.

Un Progetto che l’amministrazione comunale intende sostenere con il proposito di poterlo implementare nel corso dei prossimi anni poiché molto utile sotto diversi profili per Ala e le sue frazioni.

Nei due incontri, gli scolari hanno ricevuto un dono alcuni gadget, tra cui un ombrello, un conta passi per bambini, maglie di identificazione, occhialini; gli adulti volontari hanno invece ricevuto un gillet ad alta visibilità; tutti i gadget recano lo stemma del Comune di Ala e il logo del pedibus.

I gruppi sono aperti, si può sempre aderire all’iniziativa, e questo non vale solo per gli scolari delle due scuole primarie, ma anche per i volontari. In entrambi i casi si può chiedere l’iscrizione o segnalare la propria disponibilità scrivendo a: cultura@comune.ala.tn.it