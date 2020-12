A Lavis e Mezzocorona un nuovo sportello territoriale per le associazioni

Lunedì 28 dicembre sarà inaugurato il nuovo sportello di Lavis-Mezzocorona per le associazioni, attivato grazie alla collaborazione tra la Comunità Rotaliana-Konigsberg, il Comune di Lavis, la Comunità della Paganella, la Comunità della Valle di Cembra e il Centro Servizi Volontariato (CSV) del Trentino con la partnership dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto (ODCEC).

Lo sportello ha l’obiettivo di offrire gratuitamente supporto alle associazioni e agli enti non profit che operano sul territorio o a coloro che sono interessati a creare un’associazione o un ente del terzo settore.

La consulenza offerta sarà di tipo generale e orientativo, volta a fornire informazioni sulla riforma del terzo settore oltre che sui più importanti adempimenti civilistici e fiscali a cui in generale sono soggetti gli enti non profit, e riguarderà come detto sia gli enti già esistenti che le persone interessate a creare un ente associativo.

Pubblicità Pubblicità

Allo sportello di Lavis-Mezzocorona possono accedere le associazioni e gli enti non profit che hanno sede nei territori della Rotaliana, Paganella e della bassa Val di Cembra.

Le consulenze verranno effettuate per ora due lunedì al mese dalle 14 alle 17, in alternanza a Lavis, all’Ufficio Politiche Giovanili in Piazzetta degli Alpini n. 6, a Mezzocorona nella sede della Comunità Rotaliana-Konigsberg in via Cavalleggeri n. 19

Ogni appuntamento ha la durata di 45 minuti. La prenotazione degli appuntamenti allo sportello deve essere effettuata online all’indirizzo: https://gestionale.volontariatotrentino.it/Frontend/Login.aspx

Pubblicità Pubblicità



Per ulteriori informazioni o eventuale aiuto nella procedura di prenotazione di un appuntamento è possibile contattare i seguenti recapiti: sportello di Lavis sportecultura@comunelavis.it – 0461.248140; sportello di Mezzocorona segreteria.sas@comunitarotaliana.tn.it – 0461.609062.