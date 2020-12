Natale 2020: un menù tutto da gustare

Il Natale 2020 ce lo ricorderemo di sicuro, come tutto l’anno del resto. E’ qui che arriva, ma non con il solito carico di entusiasmo, allegria e spensieratezza.

Arriva velato da un misto di preoccupazione e ansia che non riusciamo a scrollarci di dosso nonostante l’aria di festa si respiri un po’ ovunque. Per farci forza e tirarci su un pò il morale dedichiamoci ad un buon pranzetto natalizio.

Non potendo fare le grandi tavolate degli scorsi anni ho pensato ad un menù più moderato, in termini di portate. Ho eliminato infatti il primo piatto per dare più spazio ad antipasti e secondo.

E ovviamente al dolce, che non è il solito tronchetto di natale, ho pensato a dei dolci mignon monoporzione.

A tutti voi i miei migliori auguri per un felice Natale e un inizio anno speriamo più facile da affrontare.



Crocchette di miglio, zucchine e curcuma

75 gr di miglio

70 gr zucchine

20 gr parmigiano reggiano grattugiato

basilico, erba cipollina

sale, pepe

olio evo

Cuocere il miglio secondo le indicazioni della confezione (normalmente in tanta acqua quanta il doppio del suo peso).

Nel frattempo in una padella andiaderente scaldare l’olio, aggiungere l’erba cipollina, le zucchine tagliate a rondelle, sale, pepe e cuocere per circa 10 minuti. Lasciar raffreddare il miglio e le zucchine quindi trasferire il tutto in un robot da cucina, frullare, aggiungere il parmigiano e quando il composto ha la consistenza desiderata formare delle palline, e cuocerle pochi minuti in padella, solo per dorarle.



Biscotti salati al rosmarino con crema al gorgonzola

150 gr farina 00

80 gr ricotta fresca

90 gr burro

3 gr sale

2 cucchiai rosmarino

100 gr mascarpone

100 gr gorgonzola

gherigli di noce

In una ciotola montare burro e ricotta fino ad ottenere una crema ben amalgamata, aggiungere sale e rosmarino precedentemente lavato e sminuzzato. Aggiungere la farina e mescolare; inizialmente l’impasto avrà sembrerà granelloso ma poi arriverà ad avere una consistenza morbida e lavorabile.

A questo punto trasferirlo su un piano di lavoro e dargli una forma cilindrica aiutandosi con la cartaforno. Mettere in frigo per 2 ore, quando sarà freddo, affettare con un coltello e ottenere dei dischi della larghezza di 7 mm. Disporre la cartaforno su una teglia, posizionare i biscotti e cuocere in forno ben caldo 180 gradi per 30 minuti circa.

Sfornare e lasciar raffreddare; nel frattempo preparare la crema unendo in una ciotola mascarpone e gorgonzola, quindi inserire la crema in una sac a poche e decorare i biscotti.



Baci salati noci e parmigiano

80 gr di burro

100 gr farina oo

100 gr noci (o mandorle)

80 gr parmigiano

per la crema

formaggio spalmabile

In un mixer mettere le noci e il parmigiano, frullare finemente gli ingredienti, unire il sale e un pizzico di pepe. Unire il burro freddo e il vino bianco, continuare con il mixer finchè non si otterrà una impasto omogeneo.

Da questo ricavare delle palline di 10 gr circa, metterla su una teglia rivestita di cartaforno, lasciar riposare in frigo 30 minuti e solo dopo cuocere in forno per 20 minuti a 180 gradi. A fine cottura sfornare e lasciar raffreddare, nel frattempo in una ciotola mescolare lo spalmabile con un cucchiaio di parmigiano, accoppiare i biscotti unendoli con la crema e servire.



Spiedini panati di arista e provola

10 fette sottili di arista di maiale

200 gr provola tagliata a fette sottili

pangrattato

olio per friggere

stecchini da spiedino

Prendere una fetta di arista, adagiare la provola quindi arrotolare stringendo bene, schiacciarla bene quindi con un coltello a lama liscia (e ben affilato) tagliare ricavando 4 o 5 rotelle. Infilare lo stecchino nelle rotelle e passare gli spiedini nel pangrattato girandoli su entrambi i lati.

Se volete friggerli saranno sufficienti due dita di olio caldo, cottura pochi minuti per lato; se preferite il forno va preriscaldato a 200 gradi e successivamente cuocere pochi minuti. Una volta cotti, servire su letto di insalata fresca e servire.



Spiedini di salsiccia e pancetta

400 gr di salsiccia

90 gr pancetta affumicata tagliata sottile

2 cucchiaio olio evo

2 rametti rosmarino

2 foglie di allora

uno spicchio d’aglio

un rametto di maggiorana

1 bicchiere di rum

un cucchiaio senape dolce

Con un coltello affilato tagliare la salsiccia in 6 pezzi di lunghezza analoga, infilare ogni pezzo nello stecchino e adagiare gli spiedini in un recipiente. Tritare le erbe aromatiche quindi metterle in un barattolo assieme all’aglio, l’olio, la senape e il rum.

Chiudere il coperchio, agitare qualche istante poi versare tutto sulla carne, coprirla e farla riposare un’ora circa. Trascorso il tempo di riposo sgocciolare gli spiedini, avvolgerli con la pancetta facendo attenzione a coprire completamente la salsiccia.Cuocere su di una piastra ben calda, per circa 10 minuti, girando spesso gli spiedini; la pancetta dovrò risultare dorata e la salsiccia ben cotta.

Cremini

450 gr cioccolato gianduia (oppure metà fondente e metà al altte)

200 gr cioccolato bianco

1 cucchiaio di Nutella o crema spalmabile alla nocciola

Per prima cosa foderare uno stampo da plumcake facendo aderire perfettamente la cartaforno con del burro alle pareti. Successivamente sciogliere a bagnomaria il cioccolato gianduia e in un altro bagnomaria quello bianco.Appena sono sciolti allontanare i due cioccolati dal fuoco e aggiungere mezzo cucchiaio di Nutella nel cioccolato bianco, girare e amalgamare perfettamente (il color deve risultare beige e il gusto leggermente alla nocciola).

Aggiungere il resto della Nutella all’altro cioccolato e mescolare; pesare il composto e dividerlo in due ciotole perfettamente uguali. Versare la prima parte nello stampo e far raffreddare in freezer per 10 minuti.

Appena si sarà creata una patina solida aggiungere il composto alla nocciola e riporre in freezer per lo stesso tempo. Terminare con l’ultimo strato di cioccolato alla gianduia e riporre in freezer per i soliti 10 minuti e successivamente 15 minuti in frigo affinchè il dolce riposi; se non fosse sufficientemente solido lasciare lasciarlo ancora in frigo.

Quando è pronto capovolgere lo stampo e lasciare a temperatura ambiente per 10 minuti circa. Eliminare 1 cm di estremità, quindi procedere alla realizzazione dei “cubetti” utilizzando un coltello per affilato e aver cura di effettuare un taglio dritto

Biscotti al pistacchio

3 albumi

120 gr farina di mandorle (o mandorle tritate)

60 gr farina di pistacchio (o pistacchio tritato)

90 gr zucchero

granella di pistacchio per decorare

Unire tutti gli ingredienti e mescolare con un cucchiaio. Trasferire il composto in una sac a poche con bocchetta a stella e formare di biscotti sul una teglia rivestita di cartaforno. Non serve distanziare i biscotti perchè mantengono la loro forma. Decorare con granella di pistacchio e cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 6-7 minuti