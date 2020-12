Rovereto: perde i soldi per i regali di Natale ma una giovane coppia di sposi li ritrova e li riconsegna al legittimo proprietario

Spett.Le Direttore,

Desidero condividere con il suo giornale l’esperienza che ho vissuto l’altro giorno. Ero al centro commerciale Millennium (Rovereto) con mia figlia per fare acquisti.

Ad un certo punto mi accorgo di aver perso il portafoglio. Tenevo il cappotto in braccio, la borsa a tracolla, il cellulare all’orecchio per una conversazione importante e probabilmente mi è scivolato via da qualche parte.

Quando me ne rendo conto era già passata mezz’ora. Siamo tornati indietro a cercarlo ma non c’era più traccia. Abbiamo pensato che qualcuno lo aveva già trovato e probabilmente svuotato.

Il primo pensiero è stato quello di ritrovare almeno i documenti per evitare di fare la drammatica trafila della denuncia, del blocco del bancomat e delle code negli uffici per far rifare tutti i documenti. Al momento il contenuto in contanti del portafogli, circa 200 euro che servivano per l’acquisto dei regali di Natale era il meno importante.

Alla fine a testa bassa, rattristate e sconsolate io e mia figlia abbiamo deciso di fare ritorno a casa consolandoci a vicenda sul fatto che nella vita può succedere molto di peggio. Il problema era come dirlo a mio marito.

Ma era un falso problema perché arrivata a casa abbiamo trovato in mio portafoglio sul tavolo della cucina. Una famiglia lo aveva ritrovato e grazie ai documenti lo aveva portato immediatamente addirittura a casa nostra. E non mancava nulla, nemmeno un centesimo.

Sono rimasta stupita, meravigliata e mi è sceso un brivido di infinita gratitudine per chi ha dimostrato una grande onestà. Mi sono scese anche delle lacrime di gratitudine per queste persone gentili e oneste che mi hanno dimostrano ancora una volta, che la Vita è meravigliosa.

Non hanno voluto nessuna ricompensa, solo la richiesta di una preghiera per loro e i propri figli. Un esempio di grande onestà e di elevati valori morali e sociali. L’unico modo per ringraziarli è rendere pubblico il loro gesto tramite il suo giornale nella speranza che possa arrivare nelle mani di questa giovane coppia di sposi.

L’augurio che voglio dare a tutti i lettori è di prestare attenzione a ogni azione che compiamo perché ognuna di queste è responsabile della bellezza o della bruttezza del mondo. Buon Natale.

Fabiola Martinelli

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it