In bilico il futuro dell’A22, i sindacati: «Evitare gara Europea»

E’ sempre in bilico il futuro della concessione dell’A22. Da una parte la non facile operazione che porterebbe ad una società pubblica mediante la liquidazione dei soci privati. Transazione rischiosa perché potrebbe innescare una serie di ricorsi sulla quantificazione del valore dato alle quote, evitabili unicamente con una supervalutazione che accontenti tutti.

Dall’altra l’alternativa di un bando d’assegnazione che dovrebbe essere europeo e che finirebbe per scontentare tutti. Impercorribile, ma si sa che in politica non esiste l’impossibile, un’ulteriore proroga che prolungherebbe quella situazione di precarietà che in questi anni ha frenato investimenti di grande portata.

A questo proposito intervengono i segretari di Cgil Cisl Uil del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti, con un comunicato stampa: “La questione della concessione dell’Autostrada del Brennero non si può affrontare con proroghe continue, ma adottando una soluzione strutturale che garantisca la continuità degli investimenti sul tunnel del Brennero, opera strategica per la salvaguardia dell’ambiente alpino, per la riorganizzazione del sistema logistico territoriale e per la valorizzazione di intere aree urbane delle province di Trento e Bolzano.

Se quindi evitare la gara europea è opportuno per dare un futuro alla società che gestisce oggi la A22, l’affidamento ad una società interamente pubblica avrebbe il vantaggio di continuare a mettere a riserva le risorse necessarie a completare il corridoio ferroviario Verona – Monaco e a realizzare sul territorio regionale ed extraregionale tutte le opere necessarie a garantire l’accesso al tunnel.

Non si può mettere in discussione un investimento tanto centrale per la nostra terra. Per questo Trento e Bolzano in questa fase debbono fare fronte comune per uscire dall’impasse sulla concessione e quindi dare certezza di tempi e risorse per la conclusione del tunnel del Brennero che è uno dei tasselli di un progetto di sviluppo unificante per la nostra regione fondato sulla sostenibilità ambientale e sulla crescita economica”.

