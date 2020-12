Covid: alberi di Natale e cartelli fuori dai Comuni, nuova protesta delle Mascherine Tricolori anche a Trento e Riva

Nuova protesta delle Mascherine tricolori in tutta Italia: fuori da numerosi Comuni è stato lasciato un albero di Natale appositamente decadente, addobbato con diversi cartelli recanti le scritte ‘mutuo’, ‘affitto’, ‘bollette’ e ‘tassa rifiuti’ e lo slogan “non si muore solo di Covid” per evidenziare gli unici e veri regali che troverà il popolo italiano: pagamenti che non conoscono covid, quarantene e dpcm vari.

A Bolzano, l’allestimento natalizio è stato depositato all’esterno del palazzo sede del consiglio provinciale. “Nulla è stato fatto – spiegano le mascherine tricolori – se non piccole briciole fatte passare per ‘potenze di fuoco incredibili‘. Sta di fatto che numerose categorie come piccole imprese, partite iva, precari e disoccupati, non riapriranno i battenti perché sono stati, nella realtà dei fatti, lasciati soli dal ‘Governo degli spot’.

La protesta ha raggiunto i capoluoghi da nord a sud per sottolineare come questo ‘Natale negato‘, sia l’unico regalo sotto l’albero del Governo Conte, che oltre ad aver ‘rubato’ l’affetto dei cari, ha lasciato in dote solo tasse.

“Un’incapacità – concludono le mascherine tricolori – messa in luce da decreti ad uso e consumo per gli show televisivi e le dirette Facebook del premier Conte, che hanno saputo solo mettere in difficoltà migliaia di amministrazioni comunali lasciate sole senza linee guida precise e attuabili“.

Sotto, un’immagine dell’azione a Riva del Garda

