Ancora in azione la banda della BMW nella notte a Trento

Nuovo raid vandalico sulle BMW a Trento nella notte in via Milano. Dopo i sei furti avvenuti negli ultimi giorni nel capoluogo, l’ultimo dei quali riportato dal nostro giornale e successo nel parcheggio della Crosina in pieno giorno, durante la notte la banda delle BMW ha colpito in via Milano devastando un’altra BMW.

Un altro furto era stato segnalato ieri a Dro, dove una donna aveva però colto di sorpresa i ladri che erano fuggiti a metà lavoro. (qui l’articolo) In questo caso la macchina dei ladri in fuga è stata fotografata con tanto di targa ben visibile. Se non è rubata qualche speranza di arrestare i ladri quindi c’è.

Quindi si parla di circa una decina di furti solo negli ultimi 3 giorni. I ladri che ormai è consolidato essere dei professionisti smontano tutto in meno di 5 minuti. L’ipotesi è che sia un’abile banda composta da persone dell’est che magari hanno in passato lavorato dentro la fabbrica di autovetture tedesca

Il nuovo raid, arriva dopo quelli del 2018 e del 2019 dove decine di BMW sono state devastate ed oggetto di furto. I ladri prendono di mira solo la parte elettronica dei cruscotti.

A sparire in pochi minuti sono infatti impianto stereo, navigatore, impianti antifurto, computer con il touch screen e tecnologie varie. I danni ammontano sempre a migliaia di euro, e nella maggior parte dei casi i proprietari non sono nemmeno assicurati.

