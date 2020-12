A Vicenza i funerali di Paolo Rossi, i campioni del mondo portano la bara

Stamane alle 10.30 l’addio al grande campione eroe dei mondiali di Spagna nel 1982. Il figlio Alessandro ha portato la bara assieme agli ex compagni del Mondiale dell’82 Cabrini, Gentile, Antognoni e Conti. Oltre le transenne fuori dalla chiesa una folla di persone per dare l’addio al grande campione, eroe del mondiali di Spagna del 1982.

Ad accompagnarlo, verso la Cattedrale della città, tanti cartelloni di ricordo alle finestre, sui balconi e sugli alberi. Ma anche i tanti compagni di squadra del campione e non solo. Il mondo del calcio si è raccolto per dirgli addio.

A Vicenza come negli stadi: tutta la serie A gli dedicherà un minuto di silenzio. Alla fine del suo ultimo viaggio Paolo Rossi incontrerà un altro campione del mondo scomparso molti anni in circostanze tragiche: Il grande Gaetano Scirea.

«Paolo, Paolo, Paolo». Così i suoi tifosi hanno accolto l’arrivo del feretro di Paolo Rossi, portato a spalla dai suoi ex compagni della nazionale vincitrice dei Mondiali dell’ 82 in Spagna, entrato nel duomo. Il presidente della Figc, Gravina, ha appoggiato sopra la bara una maglia azzurra della nazionale italiana con il numero 20. I funerali sono iniziati alle 10.30.

Dentro il Duomo di Vicenza la commozione è tanta. E cresce quando risuona la voce rotta di Antonio Cabrini, ex compagno nella Juve e nella Nazionale: «Non ho perso solo un compagno di squadra, ma un amico e un fratello. Insieme abbiamo combattuto, vinto e a volte perso, sempre rialzandoci anche davanti alle delusioni. Siamo stati parte di un gruppo, quel gruppo, il nostro gruppo. Non pensavo ti saresti allontanato così presto, ma che avremmo camminato ancora tanto insieme. Già mi manchi, le tue parole di conforto, le tue battute e i tuoi stupidi scherzi. Le tue improvvisate e il tuo sorriso. Mi manca proprio tutto di te, oggi voglio ringraziarti perché se sono quello che sono lo devo anche al meraviglioso amico che sei stato».

«Pensavamo fino a qualche giorno fa di andare avanti insieme, anche per le nostre figlie. In questi giorni abbiamo ricevuto attestati di affetto incredibili, commoventi. Mi auguro che Paolo possa aver visto tutto questo affetto». Sono le parole di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, che al termine del funerale ha ricordato l’ex campione: «Era una persona semplice, generosa e per questo ho ritenuto opportuno aprire il mio dolore per raccontare la sua grandezza e i suoi sentimenti, la sua voglia di essere uno fra i tanti: ho ritenuto giusto farlo anche se a volta è faticoso perche il dolore fa ancora molto male. Paolo era della gente, di tutti, ed è giusto che venga ricordato per la sua grandezza ma anche in questa fase di sofferenza. Io sono quello che lui ha creato, mi ha insegnato tanto ad avere coraggio e ad affrontare anche i problemi sempre con il sorriso».

Ai funerali anche l’ex moglie che è rimasta vicino a Paolo Rossi per 18 anni: Simonetta Rizzato ha visto Paolo per l’ultima volta il giorno prima che morisse: «Sono andata a trovarlo in ospedale a Siena e ci siamo detti addio… Resta l’immagine di un grande calciatore, di un bravo papà. E, soltanto per me, il ricordo di quel primo amore. Allegro, com’è allegra la memoria della giovinezza».

Altobelli: «Non ha voluto condividere la sua malattia con noi, avrei voluto dirgli addio guardandolo negli occhi un’ultima volta». Collovati«È grazie a lui se sono diventato campione del mondo, un esempio in campo e fuori». Paolo Maldini: «Ho giocato con lui nel 1985 in nazionale, mi portava spesso a casa dopo l’allenamento perché ero ancora senza patente. È scomparso un grande campione e un grande uomo esempio per tutti»