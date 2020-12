Trento: nel bilancio di previsione 2021 – 2023 previsti circa 5 milioni di euro di incassi per le multe

I proventi che derivano dalle multe fatte ad automobilisti, motociclisti e ciclisti verranno utilizzati per migliorare la mobilità.

La legge impone intatti che i proventi delle sanzioni devono essere devoluti ai Comuni, alle Province e alle Regioni dal momento in cui tale violazioni sono accertate da funzionari e ufficiali.

Il Codice della Strada prevede poi che il 50% dei proventi che spetta al Comune deve essere utilizzato per migliorare la mobilità. La giunta comunale del Comune di Trento, nel bilancio di previsione 2021-2023, ha incluso in un capitolo un possibile incasso pari a 4.476.550 euro, e in un altro capitolo uno pari a 700 mila euro.

1.544.480 euro di tale importo è destinato al Fondo Crediti, e l’importo rimanente è quindi 3.282.020 euro. Il 50% risulta infine essere 1.641.010 euro.

La giunta comunale ha deciso di dividere tale somma in tre capitoli. Il primo capitolo, che corrisponde a 410.252,50 euro, sarà destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma della segnaletica.

In particolare 279.509 euro saranno destinati alla segnaletica orizzontale e verticale, 110.500 euro per la segnaletica luminosa (i semafori) e 146.900 euro per l’illuminazione pubblica.

Il secondo capitolo, sempre dello stesso importo del precedente, riguarderà il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni relativo alla circolazione stradale.

Il terzo e ultimo capitolo è pari a 1.972.597 euro (con 820.505 euro derivanti dalle sanzioni). Di questi, 785.773,04 saranno destinati alla manutenzione delle strade comunali, 24.957,10 euro per la sicurezza stradale a tutela delle categorie più deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), 831,90 euro per lo svolgimento da parte degli agenti della polizia locale di corsi didattici di educazione stradale nelle scuole e infine 8.942,96 per interventi a favore della mobilità ciclistica.