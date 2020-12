Torna in azione la banda delle BMW, furti e danni per migliaia di euro. Colpita anche un’infermiera

Quello avvenuto ieri pomeriggio è il sesto furto in una settimana ai danni di una BWM a Trento. È confermato: la banda delle BMW è tornata in azione per la quarta volta in Trentino.

Gli altri furti erano avvenuti a fine ottobre del 2018, e nel 2019 (qui articolo) e purtroppo avevano devastato i mezzi provocando migliaia di euro di danni

Ieri, ultimo dei sei furti, ad essere colpita è stata un’infermiera che aveva parcheggiata la sua macchina dentro il parcheggio della Crosina.

Pensava fosse al sicuro, anche perché parcheggiata vicino ad un casa e proprio dove passano decine di persone sul marciapiede. Ma questo non è stato certo un deterrente per i criminali che hanno agito indisturbati alla luce del giorno verso le 17.00 del pomeriggio.

Presa di mira è stata una BMW serie 1 alla quale è stata asportata tutta la parte elettronica del cruscotto. Prima di scomparire nel nulla in pochi minuti i ladri hanno fatto sparire impianto stereo, navigatore, impianti antifurto, computer con il touch screen e tecnologie varie. I danni non sono ancora quantificati, ma si parla di migliaia di euro che si sommano alla rottura del vetro, mandato in mille pezzi.

A scoprire il furto sono stati i carabinieri che, allertati verso le 18.00 da un passante che ha visto le portiere della macchina aperte, sono arrivati sul posto e dopo aver constatato il furto hanno rintracciato la povera infermiera al lavoro.

«Quello che da fastidio – spiega al telefono l’infermiera – oltre al danno economico importante è la consapevolezza che qualcuno ha violato la tua privacy ed è entrato dentro la tua macchina che sappiamo essere come casa nostra. Il fatto che questi delinquenti abbiano agito alla luce del giorno, senza paura, e in mezzo alla gente la dice lunga sul fatto che hanno la quasi certezza di rimanere impuniti. E chi paga alla fine sono sempre i soliti, gli onesti cittadini che lavorano e pagano le tasse»