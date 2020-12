Torna all’auto e ci trova il ladro, paura per una giovane a Dro: un altro colpo della ‘banda della Bmw’

Ennesimo colpo ieri sera (10 dicembre) da parte di quella che oramai è conosciuta come ‘la banda della Bmw’. Un tentativo di scasso riuscito solo in parte, ma anche questa volta i danni al veicolo ammontano a parecchie centinaia di euro. Poche ore prima, ad essere colpita era stata un’infermiera che aveva lasciato la sua macchina nel parcheggio della Crosina a Trento.

Qui invece siamo a Dro. Cristalli rotti, radio asportata, navigatore spaccato. Pezzi della carrozzeria interna sparsi per l’auto. Ma non è tutto, perché quello che è successo sempre ieri in un altro parcheggio pubblico del piccolo centro dell’alto Garda ha dell’incredibile.

Una giovane del posto va a trovare i genitori, mette la macchina in sosta poco lontano e quando ritorna coglie sul fatto il ladro che armeggia nell’abitacolo. Sono attimi di paura quelli raccontati dalla donna, che ancora in stato di shock ricostruisce l’accaduto.

Pubblicità Pubblicità

“Sono rimasta pietrificata ma ho trovato il coraggio di urlare. Ero da sola all’interno dell’area poco illuminata, alle sette di sera. Ho trovato l’uomo nella mia macchina, impegnato nello smontaggio dei pezzi“.

Un complice alla guida di un altro mezzo parcheggiato lì vicino lo stava aspettando.

“Appena il ladro mi ha visto è fuggito rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Il compare nell’auto non deve essersi accorto subito di quello che stava succedendo, ma pochi istanti dopo è ripartito a tutta velocità“.

Pubblicità Pubblicità



Sebbene molto spaventata, la malcapitata è riuscita ad avvertire le forze dell’Ordine. “Uno spavento atroce e una notte in bianco passata a pensare a come sarebbero potute andare le cose se invece di scappare avessero deciso di aggredirmi. Tre minuti lunghissimi, passati nel panico totale. Molti pezzi caduti dallo zainetto del ladro, che evidentemente è andato via con la metà della refurtiva, sono stati recuperati. Fortunatamente, non avendo fatto in tempo a smontare il volante, sono riuscita a portarmi fino alla carrozzeria“. Si tratta della settima azione da parte dei malviventi e della quinta tentata in Trentino. Forse la strada per riuscire a catturarli non è ancora lunga.

Pubblicità Pubblicità