Progetti solidarietà internazionale: Alessia Ambrosi interroga sull’associazione «Viracao & Jangada»

– dato che la spesa ammessa così come il relativo contributo provinciale sono stati sensibilmente rideterminati dall’Ufficio Cooperazione allo Sviluppo, è doveroso chiedersi per quale motivo l’allora Dirigente preposto non abbia segnalato alcunché ai competenti Organi di Vigilanza viste, inoltre, le criticità sopra segnalate;

– si precisa che, in quel periodo, il legale rappresentante dell’Organismo sopra citato era anche il rappresentante delle Associazioni presso il Centro di Cooperazione Internazionale e ciò non può che essere oggetto di chiarimenti rispetto a ben 171 giustificativi di spesa presentati dalla sua Associazione, non ritenuti idonei dall’Ufficio Cooperazione allo Sviluppo della Provincia;

– resta conseguentemente da esplorare la copiosa documentazione di spesa presentata, poi ritenuta non idonea, in assenza peraltro di una qualsivoglia contestazione da parte di Viracao & Jangada, rispetto ai giustificativi non ammessi, che era al contrario da immaginare;

– ci si chiede, infine, perché in occasione del progetto di educazione alla cittadinanza globale 2018 denominato “”Visto Climatico” programmata a Valparasio in Cile (in occasione della Conferenza ONU sul clima), con una certa “imprudenza” – considerata la difficile situazione politica di quel luogo – fossero stati acquistati 18 voli intercontinentali finalizzati alla partecipazione di un gruppo di giovani, con i relativi accompagnatori e qualche altro partecipante, senza prevedere alcuna assicurazione rispetto ad un eventuale annullamento/perdita del volo (con possibile rischio di ingiustificato danno economico per l’Ente Pubblico). Considerato che poi, a causa delle gravi tensioni sociali esplose nel Paese Latinoamericano, l’evento veniva trasferito a Madrid e che conseguentemente a Vircao e Jangada veniva richiesto da un Agenzia di Viaggi il pagamento di una penale di € 300 a biglietto per complessivi Euro 5.400,00, sembra d’obbligo chiedersi se tali importi siano, effettivamente, stati sostenuti in solido dall’Associazione.

In base a quanto raccolto Alessia Ambrosi chiede alla giunta se tutte le segnalazioni e quanto riportato nella premessa corrispondano al vero.