“Predaia senza Frontiere” si reinventa: la sfida tra frazioni quest’anno si gioca online

“Predaia senza Frontiere” si reinventa. I Giochi senza Frontiere di Predaia, giunti alla 4a edizione e organizzati dal comitato “PreGio Eventi” (Predaia Giovani Eventi), quest’anno non si sono potuti svolgere nella loro versione tradizionale di manifestazione estiva che riunisce in località Sette Larici centinaia di giovani pronti a darsi battaglia per conquistare l’ambito “Palio della Predaia”.

E così la sfida, grazie alla caparbietà degli organizzatori che non hanno voluto rinunciare a un evento tanto atteso quanto coinvolgente, si sposterà sul web dando vita a “Predaia senza Frontiere – online edition”.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, prenderà il via lunedì prossimo 14 dicembre 2020 alle 20.30 e si svilupperà in diverse serate, secondo il tabellone del torneo, durante le quali le varie squadre si sfideranno in un quiz a domande di cultura generale nonesa e non.

I partecipanti dovranno rispondere correttamente a più quesiti possibile, cercando di ottenere più punti della squadra avversaria per passare al turno successivo fino ad arrivare alla finale, nella quale si sfideranno le due squadre migliori con l’obiettivo di portarsi a casa il “Palio della Predaia”.

L’evento è destinato a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni dei Comuni di Predaia e di Sfruz che avranno la possibilità di formare squadre da cinque persone provenienti dalla stessa frazione. La proposta si terrà totalmente online grazie alla piattaforma Google Meet e potrà essere seguita da chiunque voglia sostenere la propria squadra preferita attraverso la diretta trasmessa sulla pagina Facebook “PreGio Eventi”.

Gli interessati possono iscriversi all’evento gratuitamente scrivendo un’e-mail all’indirizzo pregioeventi@gmail.com entro le 12 di domani, sabato 12 dicembre. È inoltre possibile consultare il regolamento completo e avere ulteriori informazioni sulle piattaforme social di “PreGio Eventi”.

PREGIO EVENTI – Il comitato “PreGio Eventi” (Predaia Giovani Eventi) è nato nel 2019 grazie al confronto tra il Piano Giovani “Terra di Mezzo” e i rappresentanti dei Gruppi Giovani delle frazioni del Comune di Predaia e di quello di Sfruz.

L’obiettivo è di promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità di Predaia, intesa in senso geografico e politico, coniugando sportività, agonismo e puro divertimento.

Come detto quest’anno, causa Covid-19, è stato impossibile per “PreGio Eventi” organizzare la classica manifestazione “Predaia senza Frontiere”.

La situazione odierna ha quindi portato gli organizzatori a dar vita al primo evento giovanile online in Val di Non: “Predaia senza Frontiere – online edition”. Per tentare, almeno in parte, di far rivivere la socialità tra i giovani di Predaia.