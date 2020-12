Nasce ad Arco «Impavida», il nuovo birrificio artigianale dall’anima femminile e sostenibile

Nasce in Trentino, ad Arco, il birrificio artigianale “Impavida”, sulle sponde del Lago di Garda, dove si incontrano gli amanti del biking, del surf, della vela, dell’escursionismo e dell’arrampicata, dell’ enogastronomia e del wellness.

“Impavida”, racchiude tutte le caratteristiche del suo territorio, un luogo dai mille volti, dai forti contrasti e diversità, e che si muove veloce come i suoi venti: il lago, le rocce, la montagna e il Pelèr, il tipico vento della zona, che soffia frizzante a favore dei surfer e velisti più impavidi di tutto il mondo.

“Impavida”, unisce volutamente queste peculiarità e il valore di brand turistico del Garda Trentino, con il mondo della rivoluzione artigianale americana che, negli ultimi anni, ha portato creatività e sperimentazione nel mondo birraio, per creare così un prodotto local ma nel contempo glocal.

ll birrificio rende omaggio al proprio territorio, scegliendolo come luogo di produzione di “Impavida”.

Ad Arco si producono ottime birre artigianali in stile americano, utilizzando prevalentemente luppoli provenienti dagli Stati Uniti, dai sapori fruttati e intensi. Un mix di stili birrai, di gusti, aromi e sapori, dall’anima conviviale, da gustare con gli amici, in modo naturale e semplice, oltre a persone ed esperienze provenienti da diverse parti del mondo, perché per “Impavida”, la diversità è uno dei valori fondamentali di ispirazione.

Anche lo shop propone un merchandising ispirato al territorio: felpe e t-shirt brandizzate “Impavida” e “North Garda” per rafforzare una sinergia vincente.

“Impavida”,è anche un carattere, una personalità, è quella scintilla che accende ogni giorno la voglia di fare. Di provarci. Di osare. E’ il coraggio e la voglia di mettersi in gioco, di innovare, la convinzione di investire le proprie risorse nella rivoluzione della birra artigianale Italiana.

La stessa filosofia che ha ispirato le fondatrici di questo ambizioso progetto, tutto al femminile, Serena Crosina e Raimonda Dushku, due donne imprenditrici, che sono prima di tutto amiche, cresciute in due mondi diversi ma incontratesi qui in Trentino, ad Arco, terra natìa di Serena.

Serena da più di quindici anni vive negli Stati Uniti e per questo sceglie di investire nella sua terra di origine importando nel Garda Trentino lo stile di bere birra artigianale americano dall’anima conviviale.

Due donne determinate, due donne giramondo, due donne lungimiranti, coraggiose – “impavide” – che hanno unito le proprie esperienze lavorative e competenze per creare qualcosa di innovativo, genuino, qualcosa che le appassioni, che vada oltre i numeri con i quali si confrontano giornalmente nella loro attività professionale di consulenza di direzione ed organizzazione aziendale. “Impavida in sé non è una birra nuova, ma è un nuovo modo di bere la birra. Birra da bere insieme nel nostro birrificio, certo, ma anche a casa in compagnia o semplicemente da gustare a cena ” afferma Serena Crosina, socia fondatrice di “Impavida”.

È questo il messaggio che le due imprenditrici vogliono portare sul territorio. E lo fanno creando il birrificio artigianale “Impavida”, un luogo, un punto di riferimento, una destinazione in cui gli appassionati di birra possono incontrarsi.

Un birrificio artigianale di design, ecosostenibile, nato dal recupero di un edificio industriale, firmato dallo studio di Architettura milanese Genuizzi Banal. Protagonista del birrificio di 900 mq, sviluppato su due livelli, è la Tap Room a piano terra, dove degustare alla spina la collezione di birra ““Impavida”,”, accomodati al grande bancone in legno di 10 metri

di fronte all’affascinante spillatrice in acciaio. Anja, la bar tender di “Impavida”, saprà spiegare e consigliare le birre al meglio. Da “Impavida”, tutto è trasparente, nulla viene nascosto, tutto è chiaro, ecologico, pulito, vero.

L’aspetto della sostenibilità è un tema molto sentito da “Impavida”, Serena e Raimonda, le due fondatrici, come tutto lo staff che ad oggi conta sei dipendenti, più il mastro birraio Matteo Milan, hanno a cuore il pianeta e per questo motivo hanno creato un birrificio ecosostenibile sfruttando al meglio le risorse naturali dalle quali si procurano materie prime, acqua ed energia.

La materia prima, il malto d’orzo proviene da coltivazioni OGM Free e il Lievito di birra viene riciclato dalla lavorazione della birra. I luppoli sono naturali e l’acqua è di provenienza locale/regionale. Dopo la lavorazione lo scarto delle trebbie viene reintrodotto in natura tramite compost industriale. L’energia elettrica è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e pannelli solari e l’illuminazione del birrificio è composta da luci a LED.

L’acqua ad uso irriguo proviene da un vicinissimo pozzo artesiano e una volta utilizzata viene totalmente reinserita in natura.

“Abbiamo scelto di produrre la nostra birra in lattine di alluminio, un materiale riciclabile all’infinito, utilizzare fusti in PET riciclato per la lavorazione della birra e confezionare le lattine con carta e cartoni riciclati.” afferma Raimonda Dushku, A.D. di “Impavida””.

Infatti le lattine sono riciclabili al 100% e possono avere una nuova vita infinite volte, senza mai perdere le molteplici qualità dell’alluminio. Il riciclo dell’alluminio richiede fino al 95% in meno di energia e di impatto di CO2 rispetto a produrlo dalla materia prima, contro il 26,5% del vetro, solitamente utilizzato per contenere la birra. Inoltre l’alluminio permette alla birra di mantenere inalterati i propri componenti e quindi sapori e qualità, poiché, rispetto al vetro, la lattina annulla i rischi legati alla luce, nemico numero uno della birra, e grazie alla chiusura ermetica garantisce un’impermeabilità totale all’ossigeno.

La scelta di “Impavida”, per la lattina vuole affermare il proprio carattere coraggioso, controcorrente: l’uscita dalla nicchia, per quanto vasta essa sia, potrebbe passare proprio dall’adozione della lattina, percepita come meno elitaria, ma non per questo meno di qualità. Infatti le birre artigianali di “Impavida”, puntano molto sulla qualità del prodotto, proprio perché artigianale, miscelando in modo vincente malto, orzo, luppolo, lievito, acqua, per creare bland dai sapori e aromi unici e irripetibili, se non da “Impavida”,.

Per supportare il commercio locale di questo periodo difficile, causa Covid, per l’intera economia globale, anche “Impavida”, si è mossa in tal senso proponendo le consegne gratuite delle birre e del Xmas box sul territorio trentino e non solo : le consegne sono previste in 24 ore, tutti i giorni nelle zone di Riva del Garda, Arco, Nago – Torbole e Dro, ogni giovedì a Rovereto e ogni venerdì a Trento, e per ordini di almeno 24 lattine la spedizione è gratuita anche in tutta Italia.