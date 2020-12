La vergognosa frase di Di Maio, Bisesti: «La velocità con cui cambiate idea è disarmante»

Nuovo dietro front del governo sugli spostamenti. Il premier Conte, secondo un’anticipazione (o indiscrezione) del Corriere della Sera, avrebbe deciso di consentire lo spostamento tra Comuni il giorno di natale, il 26 dicembre e il 1° gennaio.

È questa la decisione presa da palazzo Chigi per venire incontro alle richieste di numerosi sindaci dell’Unione delle Province, di alcuni governatori delle regioni e di alcuni parlamentari dopo l’approvazione dei provvedimenti entrati in vigore il 4 dicembre che invece vietavano questa libertà di movimento. Lo stesso Governatore Fugatti in conferenza stampa, dopo aver lungamente parlato con il ministro Speranza, aveva spiegato che “I comuni del Trentino non sono paragonabili a grandi città. Ci aspettiamo quindi che il Governo ascolti la nostra richiesta di derogare alle norme sugli spostamenti fuori dal proprio comune, pur con tutte le cautele riguardo a distanziamenti e mascherine. In una provincia di 530 mila abitanti la soluzione preferibile sarebbe quella di circolare liberamente all’interno della stessa. Se non sarà possibile ci aspettiamo che ci si possa muovere almeno all’interno del territorio della propria Comunità di Valle”

Lascia molto perplessi invece la frase lanciata sul suo profilo social dal ministro degli esteri Luigi Di Maio che ha scritto senza mezzo termini: «A Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi nei piccoli comuni».

Al ministro degli esteri replica prontamente il segretario della lega Mirko Bisesti: «Il Governo ci PERMETTE di circolare tra i piccoli Comuni a Natale. Grazie Governo. Grazie Gigi per la gentile concessione. Come al solito dimostrate che le scelte che fate sono prese con estrema lungimiranza e accuratezza. La prossima volta invece che fare le cose a caso, ignorare completamente le richieste di tutte le Regioni d’Italia per poi pentirvene il giorno dopo, due ragionamenti fateli prima di scrivere l’ennesimo DPCM. La velocità con cui cambiate idea è DISARMANTE.»