Effetto coronavirus sul mercato immobiliare: il 42,7% delle domande è per quadrilocali

L’effetto immediato del lockdown fu una richiesta immediata di appartamenti più grandi con giardino o terrazzo ed un calo drastico dei monolocali.

Dall’analisi del mercato trentino dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa emerge come questa tendenza sia rimasta costante, ma nell’ambito di una contrazione della richiesta.

I dati consolidati sono alquanto indicativi: il 42,7% delle domande è per i quadrilocali; il 23,2% per i trilocali ed a seguire un significativo calo della domanda: 17,1 per i bilocali e solo lo 0,6% per i monolocali che per anni erano stati una sorta di bene rifugio per via dell’alta redditività nel rapporto costo d’acquisto e affitto.

La pandemia ha cambiato le abitudini anche dei trentini che ora vivono di più la loro abitazione e ne soffrono i limiti.

Per questo cercano la stanza in più per creare spazi personali nell’ambito familiare, ma anche ampi terrazzi e giardini.

Se oggi è cambiata la richiesta a breve cambierà anche l’offerta perché i costruttori dovranno tenere in considerazione la modificata domanda del mercato.

