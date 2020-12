“Arte in vetrina a Natale”: esposizione itinerante nei negozi di Cles

Natale è alle porte, e la Pro Loco di Cles in collaborazione con Il Consorzio Cles Iniziative ed il patrocinio del Comune di Cles ha organizzato una mostra pensata proprio per questo periodo dove musei, gallerie d’arte, monumenti storici ecc. sono chiusi a causa delle restrizioni derivanti dall’epidemia di Covid e relative regole anticontagio.

Ideata in seguito alle due manifestazioni (una estiva ed una autunnale) di ‘Arte in Piazza’, nasce così “Arte in Vetrina a Natale”, una nuova opportunità di esposizione per i numerosi artisti locali e non solo, coinvolgendo i negozi del paese nella prima edizione di questa mostra, creata per avvicinare l’arte alla gente e viceversa, un percorso con 25 artisti, e più di trenta esercizi commerciali che espongono le loro opere, e che riprende in parte uno degli eventi più importanti della Pro Loco di Cles a cavallo degli anni 90 e inizio 2000 denominata appunto ‘Arte in Vetrina’.

In questo periodo, dove tutti sono preoccupati per ciò che sta accadendo non solo nella nostra terra, ma purtroppo in tutto il mondo, a causa del protrarsi di questa epidemia, ed intimoriti di partecipare a qualsiasi attività sociale, questa esposizione è perfetta, visto che si possono ammirare le opere stando all’esterno, passeggiando tranquillamente senza paura, e soffermandosi ad osservare non solo i dipinti, ma anche le vetrine dei negozi addobbate per le festività natalizie, che molto gentilmente hanno messo a disposizione le proprie attività riservando un posto in prima fila a questa pregevole iniziativa, grazie anche alla creatività di Rosaria Aliprandini nell’allestimento di questa mostra.

Il tema richiesto agli artisti è l’inverno, una stagione meno risaltata rispetto alle altre tre, con i loro spettacolari colori, ma carica di fascino per la tavolozza cromatica dei toni freddi: una sfida per la creatività!

Troviamo dunque paesaggi invernali con la neve, ma anche di quando cadono le ultime foglie autunnali per lasciare gli alberi alle prime nevicate, vediamo scorci di paesi e case contadine immerse nella neve, e infine possiamo scoprire l’inverno in opere astratte, con il colore che crea l’atmosfera e le sensazioni che caratterizzano i mesi più freddi dell’anno.

Le opere esposte, visibili fino all’Epifania, portano la firma dei seguenti artisti: Lorenzo Abram, Loris Bolognani, Patrizio Cavallar, Corrado Chiarelli, Doris Cologna, Danilo Cristoforetti, Mariagrazia Dallago, Giorgio Debiasi, Francesca Dolzani, Annamaria Gaio, Mario Gaio, Mauro Larcher, Giovanna Lorengo, Maria Cristina Mendini, Marcello Nebl, Silvio Nicolodi, Graziano Paternoster, Lauro Penasa, Carmen Popescu, Riccardo Salvaterra, Alessandra Slucca, Silvano Springhetti, Maria Stancher, Antonella Toccoli, Cristina Vicenzi.

Il percorso espositivo è visibile sul sito della Pro Loco Cles dove è possibile anche scaricare la mappa.