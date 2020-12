Regolamento sulla pesca: Parere favorevole del CAL. Le due novità per il lago di Garda

Approvato dal Cal lo schema di regolamento concernente ‘Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)’.

Il punto all’ordine del giorno è stato illustrato dall’Assessore Provinciale Competente Giulia Zanotelli, che ha evidenziato come la Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 12 abbia modificato alcuni articoli della legge provinciale sulla pesca 12 dicembre 1978, n. 60 e, di conseguenza, si sia reso necessario adeguare anche il relativo regolamento che è stato suddiviso in due titoli, il primo riguarda le disposizioni generali per l’esercizio della pesca, il secondo quelle particolari per il lago di Garda.

Un tema affrontato fattivamente in un’interlocuzione collaborativa, ha detto l’Assessora Zanotelli, specie sull’articolo 14 che investe gli Usi civici (lago di Caldonazzo e della Serraia) con diritti di pesca che derivano ancora dal regolamento austroungarico. Su questo punto si è deciso di fare chiarezza con l’obbligo di fornire il numero di catture e con la regolamentazione delle dimensioni delle reti.

Come prevede la Legge nel primo titolo, tra le altre modifiche viene eliminata l’autorizzazione, di immettere specie non autoctone; vengono, quindi, definite le zone a prelievo nullo che si identificano ogni 40km nei corsi d’acqua e ogni 10 laghi.

Per il lago di Garda, sono due le novità. La prima è l’abolizione dell’obbligo di licenza per la pesca subacquea. La seconda stabilisce che per garantire misure omogenee e comuni alle altre regioni rivierasche, dirette alla conservazione della fauna ittica e alla gestione della pesca nel lago di Garda, la Provincia può stabilire un numero massimo di concessioni per l’esercizio della pesca professionale.

L’Assessore competente del Cal e sindaco di Campodenno, Daniele Biada, ha ringraziato per il lavoro svolto e per la chiarezza del nuovo regolamento annunciando il voto positivo.