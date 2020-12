Per Natale i negozianti del Consorzio Cles Iniziative regalano ai loro clienti «7000 caffè»

Quest’anno il Consorzio Cles Iniziative propone l’atteso ‘spot natalizio’ per sostenere il commercio della borgata, con un video promozionale realizzato sulle note della famosa canzone “7000 caffè” di Alex Britti; musica e testo sono stati adattati dalla nota cantautrice clesiana Elisa Maitea Olaizola.

Il filmato, nato da un’idea del Vicepresidente dell’Apt Andrea Widmann e prodotto da Pump Comunication, è stato edito martedì scorso in occasione della festività dell’8 dicembre, durante la quale tradizionalmente i negozi rimangono aperti, e postato sui canali social del Consorzio Cles Iniziative Facebook WhatsApp e Instagram).

Per questo Natale che si preannuncia differente e sottotono rispetto al solito, il Consorzio fa appello alla popolazione di comprare negli esercizi del capoluogo, offrendo un omaggio: fino al prossimo 6 gennaio infatti, acquistando nei negozi consociati, verrà regalato un buono per un caffè da consumare presso gli esercizi associati e cioè: Ristorante Pizzeria Giardino, Pizzeria Ristorantino Flamingo, Bar Centrale, Bar Pasticceria Ramus, Caffè Lanterna Magica, Ristorante Antica Trattoria, Piadineria Picasso e Punto Grill.

Un’idea, come sottolinea il neo Presidente Massimiliano Fondriest, per premiare coloro che danno una mano alle attività commerciali clesiane, duramente provate da un anno alquanto travagliato, a causa della chiusura imposta per lockdown in primavera, e poi dalle attuali misure restrittive anti-Covid.

Nonostante le gravi difficoltà, i negozianti locali non demordono, mettendosi a disposizione della clientela con la loro consueta professionalità, esperienza e cordialità.

“Ho bisogno di te, come tu hai bisogno di me” cantano insieme i consociati nel videoclip, girato pochi giorni fa nel centro storico. “Vogliamoci bene, tuteliamoci, aiutiamoci – sostiene il Presidente del Consorzio Massimiliano Fondriest – Compriamo a Cles per rendere meno difficile questo momento straziante per i commercianti”.

Nel frattempo, in via Enrico Bergamo è stata allestita un’ampia ‘Casa di Babbo Natale’, che dovrebbe essere aperta a breve, tenendo conto delle normative di sicurezza in vigore.

Per quanto riguarda le attività a contorno del periodo natalizio fino alla Befana, purtroppo non è stato ancora definito un programma preciso, perchè gli organizzatori devono capire come gestire il tutto, per adattarsi alle misure di contenimento imposte dalla pandemia.

In ogni caso, l’inaugurazione ufficiale del Natale clesiano si terrà venerdì 11 dicembre , con l’accensione delle luci dell’albero posto davanti Palazzo Assessore alle ore 18,00.