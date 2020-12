I bambini delle elementari di Tuenno e Tassullo rendono omaggio a Gianni Rodari

I bambini delle classi 1a, 2a e 3a delle scuole primarie di Tuenno e Tassullo sono stati protagonisti, nelle scorse settimane, di alcune divertenti e formative letture animate per ricordare Gianni Rodari nel 100° anniversario della sua nascita.

L’assessorato alla cultura del Comune di Ville d’Anaunia, in collaborazione con le Biblioteche comunali, l’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino della Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto comprensivo Bassa Anaunia –Tuenno, ha organizzato infatti degli incontri dal titolo evocativo “Omaggio a Gianni Rodari” nei piazzali delle scuole primarie delle due frazioni di Ville d’Anaunia.

Per la prima volta, non potendo ospitare nei teatri e negli spazi chiusi una stagione dedicata alle scuole per i limiti imposti dalla normativa anti-Covid, vengono proposte letture animate per le scuole in spazi aperti, in modo tale che, pur tutelando la salute di tutti, sia possibile vivere la bellezza del teatro, con l’obiettivo di dare ai bambini delle occasioni di incontro con la narrazione, il teatro e la musica, anche in questo periodo storico così particolare.

Pubblicità Pubblicità

La modalità è quella delle letture animate, piccoli e semplici incontri culturali che hanno il sapore del salotto letterario, un salotto nel quale l’arredo è fatto di alberi, cespugli e fiori.

UN “OMAGGIO A GIANNI RODARI” – Sono passati più di 50 anni dalla prima pubblicazione di “Favole al telefono”, raccolta di racconti pieni di inventiva e di colpi di scena, frutto di quella “fantasia” che Gianni Rodari trattava quasi come un muscolo da allenare o, meglio, che metteva sullo stesso piano della grammatica, che impone regole da imparare, ma che in questo caso si possono trasgredire, personalizzare, inventare e reinventare.

Questi racconti hanno incantato generazioni di bambini, sono ormai dei classici e, come scrive Italo Calvino, “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.

Pubblicità Pubblicità



Non deve dunque stupire che anche i bambini di oggi rimangano incantati leggendo e ascoltando queste “favole”, perché, malgrado internet e la televisione, potranno sempre immedesimarsi in Tonino, che non aveva fatto i compiti e desiderava diventare invisibile, o in Martino, che voleva sapere dove portasse quella strada che tutti dicevano che non andava in nessun posto.

In scena un attore-narratore-cantastorie, il prof. Massimo Lazzeri, che, con l’ausilio di canzoni, e altri piccoli archibugi teatrali, racconta alcune di queste storie, con la semplicità che richiedono e che piace pensare avrebbe apprezzato anche l’autore.