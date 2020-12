Emergenza Coronavirus: tutti i numeri e le info utili per i cittadini di Lavis

Il Comune di Lavis ha pubblicato sul proprio sito comunale un’utile informativa che, oltre a ricordare l’importanza del massimo rispetto delle regole (uso della mascherina, pulizia delle mani, distanza interpersonale), fornisce contatti e disposizioni per i cittadini che ne avessero bisogno.

Per i farmaci è possibile contattare la Farmacia Comunale S. Udalrico di via G. Matteotti, 66 chiamando il numero di telefono 0461.245013 oppure la Farmacia Romani di via Segantini, 1 telefonando allo 0461.246349 che effettuano anche la consegna dei farmaci a domicilio tramite volontari.

L’amministrazione comunale si è inoltre attivata per verificare la disponibilità fra gli esercizi commerciali e i ristoratori del territorio per la consegna di generi alimentari e pasti a domicilio.

Per i generi alimentari è possibile richiedere la consegna a domicilio direttamente a Pedrolli Fiorenzo Frutta e Verdura (via G. Matteotti, 28 – tel. 0461.241208 o cell. 335.846006), Carni e Salumi Troier Sas (via Roma, 13 – tel. 0461.246317 o cell. 340.1971463), Paoli Arturo Generi Alimentari (via G. Matteotti, 8 – tel. 0461.246345), Bottega ai Ciucioi (via 4 Novembre, 12 – tel. 0461 241008).

Quasi tutte le attività di ristorazione sul territorio comunale offrono il servizio di asporto di pasti pronti e il Ristorante Birreria Kruegel (via Nazionale, 36 – tel. 0461.1410478) effettua anche il servizio a domicilio.

Tra i numeri utili e i servizi attivi rientra anche il progetto provinciale “#Resta a casa, passo io”, rivolto all’utenza fragile, anziani e malati, i quali possono rivolgersi allo 0461.495244 per necessità quali la spesa, i farmaci, l’ascolto.

A Lavis è attivo poi lo sportello SUS (Sportello Unico Sociale – tel. 0461.241988) per informazioni in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi, per conoscere le risorse sociali disponibili sul territorio e che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari.

Per eventuali altre necessità o informazioni può essere sempre contattato il Comune al numero 349.8518513 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.