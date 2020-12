Coronavirus: entro la fine di maggio in Trentino vaccinate tutte le categorie a rischio

Pesanti i dati di oggi sul fronte della pandemia in Trentino, con 16 deceduti, 182 positivi al tampone molecolare e 187 al tampone antigenico.

Invariato rispetto a ieri il numero delle persone in rianimazione, 48. Nella conferenza stampa di ieri la task Force ha confermato che arriveranno 27 mila vaccini anti covid a gennaio, che serviranno circa 13 mila persone. Verranno collocati nei frigoriferi già predisposti a Trento e Rovereto, in attesa della loro distribuzione.

Ci saranno poi altre spedizioni, non appena l’Emea (European Medicines Agency) avrà dato il via libera anche ad altri vaccini. L’ipotesi comunque è che per maggio 2021 tutte le categorie a rischio saranno state vaccinate. Con l’autunno, secondo le proiezioni del ministero, tutte le persone che hanno fatto richiesta volontariamente di essere vaccinate lo saranno. Quindi pare che non ci sarà nessuna obbligatorietà di vaccinarsi. Questa almeno la linea della provincia autonoma di Trento. Poi sarà il governo a decidere.

Ieri il dottor Ferro ha spiegato che chi si è già ammalato di coronavirus non ha la certezza assoluta di non contrarre più la malattia. Dagli studi effettuati, però, si è visto che chi ha già attraversato il Covid ha acquisito una protezione immunitaria maggiore rispetto a tutti gli altri. «Fino a quando non ci saranno comunicazioni ufficiali dall’Istituto superiore di sanità, però, è opportuno che anche questa categoria di persone continui ad osservare le regole di prevenzione.» – ha concluso Ferro

Durante la conferenza stampa la dottoressa Francesca Desiderato ha esposto la figura del medico Usca, una risorsa a servizio dei medici di medicina generale per la gestione dei pazienti Covid o sospetti tali a domicilio. Il medico Usca si reca, assieme ad un infermiere, nelle abitazioni dei pazienti con sintomi sospetti; qualora la persona non sia stata ancora sottoposta a tampone le viene eseguito, così come vengono somministrate le altre cure del caso.

Il medico ovviamente indossa le protezioni necessarie prima di accedere all’abitazione. Delle due persone coinvolte, non a caso, una entra nell’abitazione per effettuare la visita e l’altra rimane all’esterno, per aiutarla nelle operazioni di vestizione-svestizione e quant’altro. Tipicamente la visita dura 15-20 minuti. Successivamente, il paziente si confronta con il medico Usca e il medico di medicina generale per mettere a punto la strategia terapeutica migliore.