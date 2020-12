Coronavirus: 9 decessi e 217 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Anche oggi è alto il numero di vite che il Covid-19 si è portato via. Il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta altri 9 decessi (età dai 72 ai 93 anni) 3 sono avvenuti in Rsa, gli altri in strutture ospedaliere.

I nuovi positivi al tampone molecolare invece sono 217 mentre 230 sono stati scoperti con i tamponi antigenici. Sono 288 le persone guarite e 35 quelle dimesse dagli ospedali.

Al momento i pazienti Covid accolti negli ospedali trentini sono 479 (1 in più rispetto a ieri) di cui 48 in rianimazione. (numero stabile da 4 giorni)

I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 2.699, quelli antigenici 1.630. L’incidenza del contagio è sempre in linea con la media nazionale. Le persone positive in questo momento in Trentino sono 2.446.

LA SITUAZIONE IN ITALIA – Sono 16.999 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 171.586 tamponi. Tornano a salire i decessi giornalieri: 887, rispetto alle 499 vittime di mercoledì.

Continuano a calare le terapie intensive (-29) e i ricoveri nei reparti Covid (-565). La Regione con il maggior incremento di contagi è il Veneto (4.197 su 20.117 test), segue la Lombardia (2.093 su 24.229 test). Superato il milione di guariti mentre cala al 9,9% il tasso di positività.

