Circoscrizione Mattarello: Renata Triches abbandona la lega ed entra nel gruppo misto

Terremoto nella Lega di Mattarello: a due mesi dall’elezione Renata Triches abbandona la Lega per entrare nel Gruppo Misto della Circoscrizione di Mattarello.

La rottura era nell’aria specialmente dopo che come spiega in un comunicato Devid Moranduzzo Referente per la sezione di Trento, la Triches si era rifiutata di sottoscrivere la tessera della Lega confermando la sua vocazione civica piuttosto che leghista.

Del resto Renata Triches si era candidata per il comune con una lista civica e per la circoscrizione con Lega dov’era stata eletta con 42 preferenze.

Proprio questo mancato senso di appartenenza alla causa leghista aveva portato alla decisione di considerare l’altro eletto Mario Bianco l’unico referente in quanto allineato alle indicazioni politiche della segreteria cittadina.

Di fatto si è venuta a creare un’insanabile contrapposizione tra i due leghisti (almeno di facciata) con Renata Triches che si è anche autoproclamata – come riferisce Devid Moranduzzo – capogruppo con una lettera inviata sia in Comune che in Circoscrizione. Con la seduta di ieri sera si è interrotto un cammino politico praticamente mai iniziato.

Renata Triches però in una sua dichiarazione smentisce Moranduzzo: «non corrisponde al vero quanto scritto da Moranduzzo sulla sua pagina Facebook – dichiara Triches – non mi è mai stato chiesto di fare la tessera della Lega e se mi diffama sia lui che tutti quelli che gli rispondono offendendomi vedrò di tutelarmi. Ci sono 9 (nove ) consiglieri che possono dire la loro su come sono andate le cose e perchè io sono uscita dalla Lega. Ogni seduta c’era qualcosa che non funzionava e le ultime 2 sedute Bianco mi ha sempre stoppata. Ieri sera parte dei consiglieri glielo hanno anche detto. 9 voti a mio favore per la presidenza della Commissione degli eventi, 1 a Bianco e 1 scheda Bianca vorrà pur dire qualcosa e parlano da soli. Aggiungo che all’inizio, alla prima consigliatura, potevamo avere la maggioranza in circoscrizione ma chiedi a Moranduzzo cosa è successo oppure a un consigliere del Gruppo Noi per Mattarello cosa è successo. Mi è stato chiesto più volte da altri consiglieri di risolvere la situazione e quando ieri ho fatto la comunicazione dell’uscita del Gruppo della Lega hanno tirato un sospiro di sollievo.»

