Anche quest’anno il calendario dei Vigili del Fuoco entra nelle case dei clesiani

Considerato il momento difficile che tutti stiamo vivendo, i Vigili del Fuoco di Cles hanno deciso di dare un segno di vicinanza ai cittadini entrando anche quest’anno, in senso metaforico, nelle case dei clesiani con il calendario 2021.

«Per molti di voi è l’occasione per poterci ringraziare di persona, anche donandoci una piccola offerta in denaro, importante perché ci permette di acquistare attrezzature utili alla salvaguardia del territorio, e per noi un momento di gratificazione nel ricevere i vostri complimenti e per sentirci sempre di più parte integrante della comunità – scrivono i pompieri sulla propria pagina Facebook –. A malincuore quest’anno non sarà possibile passare direttamente nelle vostre case, ma nei prossimi giorni faremo la distribuzione lasciando il calendario nella buca delle lettere o all’esterno delle vostre abitazioni, per la vostra e la nostra sicurezza non ci sarà nessun contatto con voi».

Chi volesse, può comunque fare un’offerta consegnandola direttamente nelle mani di un pompiere di propria conoscenza o rivolgendosi alla Pro Loco di Cles dove, alla fine della distribuzione, chi eventualmente non lo avesse ricevuto potrà ritirare il calendario. In alternativa, è possibile anche effettuare un versamento utilizzando l’Iban stampato sul calendario.

