Torna in Trentino la truffa del «Catalogo». Segnalazioni da Trento e dalla Valsugana

E’stato segnalato in questi giorni il tentativo di una persona dai modi affabili e gentili, che avvicina ignari residenti proponendo un catalogo di sconti da utilizzare senza scadenza di tempo e che riguardano marche prestigiose di generi di largo consumo, benzina compresa.

Le segnalazioni arrivano da Pergine, dalla bassa Valsugana e da Trento dove i cittadini ignari vengono invitati a fare estrema attenzione e in caso di raggiro a rivolgersi prima di tutto all’associazione consumatori che dove è possibile – grazie alla consulenza di un operatore – rescindere i contratti entro 14 giorni. E nella truffa non cadono solo persone anziane ma anche ragazzi giovani e casalinghe. La truffa non è nuova, infatti già nel 2016 nella nostra provincia erano stati segnalati casi simili.

I buoni che il «venditore» consiglia agli ignari consumatori devono essere personalizzati e quindi è necessaria una firma e copia del documento d’identità.

Sembra tutto logico e regolare, ma purtroppo non è così infatti in concreto i cittadini alla fine pensano di ricevere buoni sconto ed invece hanno firmato un contratto per la fornitura di prodotti.

Trascorsi i termini di recesso previsti dalla legge (14 giorni) si presenta un soggetto del tutto diverso rispetto al primo che comunica che è stato sottoscritto un contratto di fornitura prodotti vari per un totale di 10 mila euro da pagare in tre anni.

E’ il momento in cui scoppia il caos: da una parte l’inconsapevole cliente che talvolta chiama a supporto marito o moglie e figli e dall’altra il secondo truffatore che ha un’idea geniale.

Quella cioè che l’equivoco si può risolvere con un acquisto unico di 3500 euro. Ed a questo punto la questione diventa legale, ma dimostrare il raggiro non è sempre cosa facile oppure si paga per non avere problemi.

Cosa fare in situazioni come queste? Prima di tutto diffondere la modalità della truffa per mettere in allerta il maggior numero di persone possibile. Poi al primo contatto, ovviamente non firmare o dare copia dei documenti, ma avvertire il prima possibile le Forze dell’Ordine dando il maggior numero di dettagli sul primo personaggio.

Non sarebbe male nemmeno chiamare le Forze dell’Ordine anche in occasione del secondo contatto che potrebbero acquisire materiale utile per la denuncia. Questi «disonesti» venditori ci provano sempre anche perché consapevoli che i rischi penali sono davvero minimi oppure inesistenti.