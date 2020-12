Maxi truffa nel campo delle scommesse sportive: sei persone a processo. 3 sono trentine

Sono circa una trentina le persone truffate che si sono costituite parte civile nel processo. Alcuni di loro sono stati convinti a investire anche 200 o 300 mila euro ma i guadagni non sono mai arrivati. (qui l’articolo)

Otto persone sono indagate per truffa nel campo delle piattaforme online per le scommesse sportive. L’accusa riguarda associazione a delinquere, truffa aggravata e continuata, abusivismo finanziario e abusiva raccolta del risparmio.

A metà novembre sei persone sono state rinviate a giudizio. Fra loro ci sono l’imprenditore e immobiliarista di Molveno Giandonato Fino, l’ex direttore della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella Massimiliano Achler, il promotore finanziario di Trento Leonardo Sala, Ivo Vaz Salgado, Joaquin Manuel Lopes Ferreira e Simone Crisciuolo.

Pubblicità Pubblicità

Gli altri due indagati sono Jorge Antero Silvia de Queiros conosciuto come il “Madoff lusitano” e la compagna Leticia Benevides Da Silva Magalhanes. L’uomo è detenuto in Francia per reati simili a quelli per cui è accusato in Italia mentre la compagna risulta al momento irreperibile. Per loro l’udienza è fissata a giugno.

L’indagine della Guardia di Finanza chiamata “Goodsense” riguarda fatti che risalgono all’estate del 2011. Queiros, già truffatore internazionale, attraverso dei complici (fra cui i tre trentini) metteva a disposizione dei clienti sei società: la Betexp, la Goodsense, la Capitale Emporio, la Euro-Champions Fund, la Ec Global Consulting e la Lampros.

Le vittime dovevano versare i loro soldi (il versamento minimo è stato di 2 mila euro mentre quello massimo di 300 mila euro) in queste società, che si sarebbero poi impegnate a puntare su giocate sicure.

Pubblicità Pubblicità



La vincita veniva assicurata da un algoritmo: sullo stesso evento le scommesse venivano piazzate su diversi bookmakers in modo da coprire tutti i risultati possibili. Ovviamente i guadagni non sono mai arrivati.

La gente si è fidata dei tre complici trentini proprio per il fatto che fossero persone conosciute e stimate anche fuori dall’ambito lavorativo. Massimiliano Achler, ex banchiere, è stato per anni il responsabile delle filiali di Cavedago e Molveno, Giandonato Fino è stato il patron del Molveno Volley e ha giocato per anni in tanti club locali, mentre Leonardo Sala è un promotore finanziario iscritto all’Albo e quindi ancora più affidabile.

Le parti lese individuate, e in maggioranza trentine, sono state 62 per un totale di 3,5 milioni di euro investiti.

Sono stati convinti a investire albergatori, ristoratori, dipendenti di impianti di risalita, pensionati e dipendenti di supermercati. Tutti sono stati convinti di poter guadagnare soldi facili. Le prime denunce sono arrivate nel 2016. Ora i tre dovranno difendersi in Tribunale e dimostrare la propria innocenza.