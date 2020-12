Denunciato a Riva del Garda un minorenne per spaccio

Mercoledì 2 dicembre la Squadra Volante del Commissariato di Riva del Garda, nel corso delle attività di contrasto del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, ha denunciato un minorenne italiano sorpreso mentre spacciava a dei maggiorenni.

Il personale del Commissariato verso le ore 14.00, nei pressi della stazione autocorriere di Riva del Garda, fermava tre giovani, di cui due maggiorenni, che alla vista degli Agenti cercavano di dileguarsi in una via laterale. All’atto dell’identificazione uno dei tre faceva cadere a terra una piccola pallina, nel tentativo di sfuggire al controllo.

La manovra non sfuggiva però agli uomini della Volante che recuperavano l’involucro scoprendo che all’interno vi era occultata una piccola quantità di droga. Ne seguiva la perquisizione dei tre, durante la quale venivano rinvenuto, addosso al minorenne, circa 40 grammi di hashish.

Visto l’epilogo al minorenne, che riconosceva di aver ceduto della sostanza stupefacente, venivano sequestrati, oltre allo stupefacente, anche del denaro e due telefoni cellulari.

L’altro ragazzo, che aveva tentato, invano, di nascondere la dose acquistata poco prima è stato segnalato al Commissariato del Governo, quale assuntore di sostanze stupefacenti per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.

“La droga – commenta il Vice Questore Salvatore Ascione (foto)- che appartenga alle c.d. sostanze pesanti come eroina o cocaina oppure a quelle c.d. leggere marjuana o hascisc crea dipendenza. Spesso si pensa, erroneamente, che lo spinello non abbia delle conseguenze immediate e pertanto non faccia male. Questi sequestri ci danno l’occasione, invece, per ribadire, soprattutto ai più giovani, che tutte le droghe hanno delle conseguenze che possono cambiare, a volte in maniera radicale, l’esistenza, creando piano piano quella dipendenza che può rendere schiavi per sempre.”

