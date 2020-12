Confermata in Trentino l’apertura delle scuole il 7 di gennaio

Nella tradizionale conferenza stampa, a cui hanno partecipato il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, con il dirigente generale Giancarlo Ruscitti e il responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’Apss Antonio Ferro, è stato fatto il punto anche sulle altre tematiche che stanno a cuore dei cittadini.

Si è detto fra l’altro che in Trentino, come nel resto d’Italia, le scuole riapriranno il 7 di gennaio 2021. Il presidente Fugatti ha riferito che dopo un confronto avuto oggi con il ministro, si è concordato, per ragioni prudenziali, di allineare il Trentino alle disposizioni in vigore anche nel resto d’Italia.

Anche in Trentino quindi la riapertura avverrà dal 7 di gennaio. Per allora la Provincia avrà effettuato tutte le valutazioni necessarie ed adottato le eventuali nuove misure per rendere ancora più sicuro il sistema del trasporto pubblico scolastico.

