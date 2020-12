Vanno a ruba le magliette dei rimproveri in dialetto di Maurizio Fugatti: «Le comprano tutti, anche chi non vota la lega»

Boom nella vendita delle magliette con la foto e i rimproveri in dialetto del governatore Maurizio Fugatti. Ad oggi sono oltre 200 i pezzi venduti ma sono molti gli ordinativi che saranno evasi a giorni.

Sui comportamenti da «buon padre di famiglia» del governatore Fugatti sono state realizzate vignette, creati dei video e delle trasmissioni a fumetti a puntate. Mancavano appunto solo le magliette personalizzate che confermano quanto sia amato e sostenuto in questi momenti difficili il governatore della provincia autonoma di Trento

Sono inoltre molte le richieste che arrivano da tutta la provincia ogni giorni presso lo store Amanito shop di via Cavour a Trento.

«Pensi che l’altro giorno sono venute appositamente dalla val di Ledro per acquistare due magliette una mamma e sua figlia» – ci racconta Eva Nicolodi la titolare del negozio che ha avuto la brillante idea di personalizzare i simpatici rimproveri del governatore attraverso la realizzazione di una maglietta.

«Durante il primo lockdown vedevo tutti i giorni la conferenza del presidente in facebook – ricorda Eva Nicolodi – e mi divertivo quando alla fine partivano dei simpatici rimproveri tipo quelli che ti fanno i genitori che ti vogliono bene. Per questo ho deciso di fare dei provini sulle magliette. Appena visionati mi sono divertita da morire e ho pensato che altri avrebbero fatto altrettanto»

Da dire che quasi la metà del costo della maglietta sarà donato all’associazione «Progetto 92», e che quindi l’operazione è stata costruita per fare beneficenza. Per il momento sono stati accantonati oltre 800 euro di ordini sospesi che attraverso dei buoni andranno appunto in beneficenza.

E su questo è lo stesso Maurizio Fugatti che interviene: «Al di là dell’aspetto ironico la trovo una iniziativa interessante in quanto è legata ad un aspetto sociale. Un modo diverso per fare una cosa utile cercando di fare sorridere le persone»

Prima di mettere in commercio le magliette Eva Nicolodi ha comunque sentito il parere di Maurizio Fugatti che oltre ad esprimere pare positivo per l’iniziativa ha deciso anche di passare a sorpresa in negozio per fare alcune foto. «Ringraziamo il Presidente per aver preso con autoironia e simpatia queste magliette create dalla mia mente pazzoide e dalla bravura di Chiara Bonadiman che riesce sempre a realizzare i miei progetti» – sottolinea ancora Eva Nicolodi

Ma chi sono i fruitori di queste magliette? Ce lo spiega la stessa titolare: «Gli acquirenti sono trasversali e non sono solo militanti della lega. Qui in negozio sono arrivati giovani, anziani, casalinghe, bellissime donne, imprenditori, professionisti e a sorpresa anche chi non ha votato Lega e probabilmente non lo farà mai.»