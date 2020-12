Refurtiva abbandonata in via Campilonghi a Pergine

Da alcuni giorni in un prato adiacente a Via Campilonghi lunga quella che è conosciuta come la “strada vecia” che collega Pergine con Roncogno si trova del materiale che non ha per nulla l’aspetto di essere un rifiuto abbandonato, quanto piuttosto della refurtiva abbandonata conseguente ad un furto.

Alcuni oggetti sono ancora imballati e potrebbero provenire da un furto portato a termine in un qualche magazzino della zona. Non si può escludere nemmeno che possano essere gli scarti di un furto in un appartamento.

La strada è poco frequentata e potrebbe essere stata scelta per fare una cernita della refurtiva, portando via solo le cose più commerciabili. La pubblicazione delle foto postate anche sulla pagina Facebook di “ Sei di Pergine se…” potrebbe permettere al legittimo proprietario di riconoscere i propri beni che al momento sono ancora nel prato nel quale erano stati abbandonati.

I cittadini che hanno prima notato il materiale abbandonato e poi segnalato il ritrovamento, si meravigliano come in questi giorni nessuno sia passato per Via Campilonghi per pulire.

Ma è andata così, adesso c’è solo da sperare gli oggetti possano essere restituiti al proprietario.

