Pinzolo, Segnana: “Nuovo bando per trovare un medico di medicina generale”

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari sta per pubblicare un nuovo bando per reperire un nuovo medico di medicina generale per la comunità di Pinzolo.

Lo dichiara l’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana, che riferisce di un incontro della consigliera comunale con delega alla sanità, Tiziana Ballardini con i rappresentanti dei medici di famiglia e la direttrice del distretto Centro Nord dell’Apss, Simona Sforzin.

L’esponente della Giunta provinciale fa notare come i bandi precedenti, pubblicati a partire da fine 2018, siano andati deserti; l’auspicio è che un nuovo professionista possa ora scegliere il centro della Valle del Chiese per garantire un servizio importante per la cittadinanza. Intanto, sta per prendere servizio un sostituto provvisorio.

