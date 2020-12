Piazza Mostra: i sogni restano nel cassetto

L’affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Mostra rappresentano un passo importante per la città. I clamorosi ritardi sul recupero di questa parte di città non possono dare ora adito a particolari entusiasmi in quanto si parla di interventi attesi da decenni e sempre presenti nei vari programmi elettorali.

Preso atto della situazione che stiamo vivendo, l’unico ritardo accettabile è proprio quest’ultimo considerato che i lavori partiranno in primavera 2021 quando l’ex assessore Gilmozzi lo scorso febbraio informò che sarebbero partiti in autunno 2020.

Sarà una riqualificazione che amplierà gli spazi antistanti il Castello e le scuole Sanzio ma chiude contestualmente ogni possibile speranza di interramento di via dei Ventuno. Se ci poteva essere un’occasione per ricongiungere il Castello alla città nei fatti oltre che nelle parole era questa. Ci viene presentata una riqualificazione pedonalizzata con utilizzo di materiali di pregio e locali, uno spazio ridisegnato a misura di persone ma risulta veramente difficile condividere tutto questo perdurando la convivenza con un’arteria di traffico urbano di elevato passaggio.

L’occasione era questa, imperdibile. Liberare piazza Mostra dai parcheggi e contestualmente creare un’ansa interna al percorso stradale che avesse permesso lo svolgimento dei lavori di interramento e una decorosa regolarità del traffico. Lo spostamento della sede stradale verso l’interno della piazza era ipotizzato anche in alcuni progetti presentati al bando di gara e poteva essere da spunto come soluzione temporanea. Creato lo spazio per l’interramento, ci si sarebbe trovati di fronte a un’area più ampia con il Castello del Buonconsiglio dominante e finalmente ricongiunto alla città.

Si procede quindi, con colpevoli ritardi di molte amministrazioni, a un intervento sicuramente positivo ma che lascia l’amaro in bocca fin d’ora. Avremo dei lavori che dureranno un anno e mezzo e se questi non hanno contemplato l’idea dell’interramento sicuramente non avremo speranze di vederlo realizzato nel breve-medio termine. Risulta evidente quanto fosse anche difficile farlo quando l’amministrazione comunale mette sul piatto poco più di un milione di euro per la riqualificazione di piazza Mostra e ne investe oltre 12 ( compreso intervento della Provincia ) per una piscina coperta.

E’ così che a fine lavori avremo una città più bella e vivibile, che ci permetterà di restare ai vertici di tutte le classifiche nazionali, ma che dimostrerà per l’ennesima volta di avere poca propensione verso progetti attrattivi e ambiziosi.

Mauro Corazza