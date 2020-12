Le leggende e i misteri del Ponte di Cantilaga

Quando c’è un mistero, il nostro animo è sempre incuriosito, come retaggio ancestrale dei primi uomini che con l’oscurità della notte probabilmente si radunavano attorno al fuoco narrandosi chissà quale avventura, arricchita forse anche da qualche dettaglio che la mente stessa creava.

Ecco che allora, quando si parla di un ponte, molte immagini vengono alla mente, simboliche o di storie che si sono lette o immagini di film o leggende che si ricordano fin da bambini … ed è proprio nelle leggende che personaggi e fatti, se non inventati, sono ampliati per favorire la piacevolezza di quello che succede: allora, anche questa volta, vi suggeriamo di rilassare gli occhi, facendovi trasportare in quel medioevo che ormai troneggia ovunque, ma questa volta è la natura che comanda sugli uomini, è un ponte, probabilmente di legno che unisce le due rive, dei paesi di Cembra e Segonzano e il castello è sullo sfondo, stavolta solo come spettatore.

Questo ponte in particolare ha una rilevanza fondamentale, infatti vedrete passare molti mercanti e contadini, il cui somaro è piegato sotto il pesante carico di merci a cui verrà chiesto un dazio vescovile per calpestare quel passaggio.

Pubblicità Pubblicità

Chissà se possiamo immaginare i sentimenti di queste persone costrette a sborsare denaro per continuare la loro strada. Gli armati sono visibilmente guardie del castello, vassalli del potere vescovile ed ecco che per aggirare il controllo della legge, c’è chi tenta anche di attraversare con il favore delle tenebre ed ingenuamente però continua a parlare e canticchiare, nella sciocca sicurezza che gli armigeri fossero addormentati.

Ed ecco che, con ovvia conseguenza, i dazieri ridestati da tanto clamore, in allarme, si diressero su di loro … Ed è così che la popolazione, come monito disse nei secoli: “Làga i canti, quando te passi sul ponte” (Lascia stare i canti quando passi sul ponte).

Forse allora, se adesso seguite anche stavolta il nostro fraterno consiglio di andare a trovare la natura con animo tranquillo, calcando come uomini della nostra modernità il ponte di Cantilaga, ricostruito nel 2007, ma con un forte fascino che non è mai scomparso, vi verrà la sarcastica idea di canticchiare qualcosa, vorrà dire che questa leggenda ha fatto il suo dovere, si è insinuata nella mente e vi ha fatto sognare, come da bambini, dimenticandovi almeno per un po’ il frenetico andare della civiltà.… noi vi invitiamo a farlo e se incontrerete forse gli antichi dazieri del castello portatevi dell’oro in moneta o semplicemente donategli quello che nel cuore vi è rimasto.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità