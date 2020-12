Il progetto di Selva Green: come rigenerare un territorio di frontiera

C’è un luogo dove il freddo pungente di questi giorni ha ricreato un paesaggio fiabesco, merito della galaverna, una formazione di ghiaccio in scaglie che ricopre alberi, foglie e tutto ciò che è esposto all’aperto.

Un fenomeno della natura che affascina l’escursionista alla ricerca di angoli incontaminati, fonte di ispirazione per nuovi progetti o disegni.

Nella frazione di Selva di Grigno situata all’estremo lembo della Valsugana orientale, due anni fa è nata l’Associazione Selva Green costituita da una quindicina di persone, che in collaborazione con il Comune di Grigno ha promosso all’inizio del 2020 un percorso partecipato con l’intento di definire delle progettualità legate alla cittadinanza attiva e alla costruzione di una rete di soggetti locali – cittadini, imprese e associazioni.

L’obiettivo è quello di ripensare e rigenerare il territorio locale in maniera condivisa tra tutti i cittadini di Grigno, Tezze e frazioni.

Attraverso l’invenzione di strategie e soluzioni inedite, innovative e dirompenti, si stanno trovando risposte ai bisogni emersi, creando un qualcosa che va oltre l’attività di volontariato che già impegna la maggior parte della comunità.

Il progetto dal titolo N.VI.A.TE. (acronimo di Nuova vita al territorio, che in dialetto significa “avviati”), si inserisce all’interno del bando di finanziamento Generazioni 2020, una sorta di incubatore che ha previsto un calendario di eventi per la sperimentazione di varie attività.

Tale percorso ha come scopo la possibilità di rigenerazione territoriale e sostegno al reddito, creando dei veri e propri posti di lavoro. Tra le attività spiccano laboratori artigianali, agricoltura, natura e cultura in generale.

Un meraviglioso progetto che abbiamo potuto seguire da vicino, soprattutto in questi ultimi mesi, cercando di conseguire gli obiettivi nonostante l’emergenza Covid-19 che ha ridimensionato, ma non annullato le attività in programma.

Durante tutta l’estate si è svolta l’iniziativa “La spesa negli orti” per sensibilizzare i visitatori a fare esperienza in agricoltura per una alimentazione sana e sostenibile, raccogliendo e portando a casa la sovrapproduzione dei prodotti coltivati negli orti.

Con lo scopo di avviare una rete stabile di imprese/professionisti/persone in crescita nel tempo, stimolando la creazione di una linea di prodotti del territorio a marchio Selva Green, coltivati all’interno o a ridosso della Riserva Naturale Fontanazzo e conferibili nei negozi locali come la Famiglia Cooperativa di Grigno.

A lato non mancheranno piccole degustazioni di prodotti locali e momenti seminariali dove esperti del settore discuteranno delle opportunità dell’agricoltura biologica, sinergica, attraverso la permacoltura e realizzazione di un distretto biologico.

Si tratta di trovare una soluzione propositiva e condivisa, contraria all’attuale coltivazione povera e dannosa del mais da foraggio e grazie al contributo dell’Associazione La Pimpinella fornire la conoscenza per la riproduzione e gestione sementi di varietà locali ormai cadute in disuso, da seminare e reintrodurre i prodotti ortofrutticoli locali tra la popolazione, mense, ristoranti e case di riposo.

Prosegue il progetto di realizzare un distretto biologico, ovvero individuare una o più aree all’interno del comune libere da trattamenti fitosanitari, con ripercussioni positive sulla qualità del terreno e dei prodotti ivi coltivati.

Un primo evento in tal senso è avvenuto il 26/09/2020 “Dialogo nel cuore del Fontanazzo”, una passeggiata con agronomi, contadini, forestali, naturalisti, geologi, agro-ecologi all’interno della Riserva Naturale Fontanazzo. E’ stata anche l’occasione per osservare l’area protetta, i frutteti di varietà antiche, i corsi d’acqua, la flora e la fauna (alcuni esemplari di visone americano erano stati avvistati da un esperto nel giugno scorso): un meraviglioso ambiente da tutelare e far conoscere.

Un nuovo passo avanti è stato fatto il 21/11/2020 con un sopralluogo insieme al tecnico della Rete Riserve Fiume Brenta per individuare strategie comuni.

Una seconda attività oltre all’agricoltura è l’idea di creare la Via del colore artigianale nel centro storico di Grigno, ovvero uno spazio fisico e virtuale dove artigiani, hobbisti e tutti coloro che hanno un patrimonio di saperi da condividere si possano ritrovare per lavorare, organizzare corsi, laboratori, incontri e serate, un luogo dove esporre e vendere i propri manufatti e prodotti artigianali.

Ma in tempo di Covid-19 è stato solo possibile filmare ed intervistare ciascun personaggio in uno spazio all’aperto o in azienda con le opportune precauzioni, dedicando un tempo limitato agli artigiani locali.

Mediante l’utilizzo di tutorial e drone è più semplice raggiungere il pubblico che ci può seguire da casa facendo conoscere i maestri artigiani del territorio locale di cui essere orgogliosi, incuriosire gli adolescenti che dovranno affrontare la scelta scolastica, magari in questo settore.

Al termine di queste riprese avvenute nei mesi scorsi sono stati realizzati alcuni articoli ed in particolare un pezzo che a breve verrà pubblicato sul Notiziario Comunale Grigno Tezze. Altra iniziativa in corso è l’invio a tutta la popolazione residente di un articolato questionario riguardo alle attività presenti e future proposte da Selva Green.

Ecco dunque alcuni artigiani, agricoltori e hobbisti della Valsugana Orientale che si sono presentati “virtualmente” al pubblico, pubblichiamo alcuni brani tratti dall’articolo originale.

Maestro Artigiano Livio Stefani posatore in pietra e ceramica, un titolo riconosciuto a livello provinciale dopo un corso formativo di 400 ore. Sul pendio che sovrasta l’abitato di Grigno è stato individuato un antico muretto in pietra ormai distrutto, che in un paio di ore viene ricostruito a regola d’arte dall’artigiano…

Gianni Nerobutto responsabile ricerca prodotti dell’azienda Calchèra San Giorgio. L’attività di famiglia nel settore tinteggiatura e isolamento termico, dal 2004 si occupa anche di restauro monumentale e artistico, riproduzione di materiali storici, bioedilizia e bioarchitettura. Ricerca di materiali più longevi possibili, non dannosi all’ambiente, in particolare materiali di scarto in collaborazione con il Politecnico di Milano. Lo scarto di uova, riso, canapa è risultato simile alle malte utilizzate nell’antica Roma…

Strappazzon Attilio lavorazione artistica del ferro, una passione che ha avuto inizio negli anni Settanta lavorando in una ditta di carpenteria del ferro. La fortuna è stata quella di avere avuto come insegnante un fabbro che gli ha insegnato i trucchi del mestiere…

Stefani Benedetto “Lupo” artigiano del rame, che ha svolto per 40 anni la stessa attività, il datore di lavoro gli ha trasmesso il sapere e dopolavoro cesellava. Dal bossolo di una bomba, che trova dai collezionisti, ricava un’anfora finemente cesellata. Sono pezzi rari che riportano la data del 1942…

Lucca Mattia Birraio, racconta la sua passione per questa bevanda appresa tramite amicizie, avviando così un progetto di produzione di birra artigianale nato ufficialmente il 30/11/2019. E’ un’attività giovane riscoperta negli ultimi tempi, iniziare non è stato facile, ma la voglia di riuscire non è mancata…

Zanvettor Anna Maria inserviente nelle scuole, ma hobbista creativa, ha passione nella lavorazione di erbe aromatiche e tintorie, lavorazione del feltro per la realizzazione di calde pantofole con lana naturale e cardata…

Gonzo Cristina crea un po’ di tutto, candele profumate, segnaposto, oggetti con tessuto, in particolare modella le rose utilizzando la tecnica artistica del Fommy che ha imparato alcuni anni fa…

Minati Maria Teresa OSS alla casa di riposo, il lavoro a maglia e uncinetto è una passione antica che le ha insegnato la madre, ultimamente realizza piccoli animaletti ad uncinetto con la tecnica giapponese Amigurumi. Un detto che vuole sottolineare: “Tenere occupate le mani è salutare per la mente”…

Giorgio Braus apicoltore, cura con passione 24 arnie e produce miele millefiori. L’apicoltura è un grande problema per l’umanità, se le api si estinguono, anche l’uomo avrà questo destino. A Selva le api stanno bene, perché il territorio è incontaminato, ma bisogna vigilare affinché i contadini siano sensibili verso l’ambiente…

Stefano Marighetti presidente dell’Associazione Selva Green e geologo di professione. Mentre ci incamminiamo verso il greto del Brenta per l’intervista e le riprese del paesaggio, racconta che Selva ha 100 abitanti con età media di 52 anni e alcuni giovani. Ma un tempo erano il doppio e nella frazione c’era la balera, alcuni bar, caseificio e botteghe.

E’ appassionato del suo paese Selva a tal punto da studiare il territorio della Valsugana orientale a pochi passi dal Veneto attraverso un’istruzione accademica nel settore della geologia, nel 2018 gli è stata conferita una borsa di studio dall’Ordine regionale dei geologi premiando la sua ricerca. E’ un paesaggio aspro quello che osserviamo intorno a noi, la valle si stringe a vite, pareti verticali che arrivano a 1000 metri di roccia grigiastra…

Martello Graziano agronomo e dottore forestale, studioso di cartografia. Nel suo studio di Selva mostra i prodigi della tecnologia in particolare il modello LIDAR adottato dalla PAT, una tecnica di telerilevamento che permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser.

La scelta di trasferirsi a Selva insieme alla sua famiglia, mostra la passione nel vivere il proprio territorio, che diventa anche luogo di lavoro, con la figlia Elena dottoressa forestale che ha seguito le orme paterne. Si occupano di analisi territoriali e cartografiche a supporto di aziende e comuni…

Azienda Agricola di Moreletti Simone, una passione per il lavoro di agricoltore e allevatore che Simone ha avuto fin da bambino e ora gli da molta soddisfazione. Produce e vende formaggi tipici, mele, patate, succo di mela biologico e miele…

Azienda Agricola Maso Tilio Bailo di Valentina Zotta e Lorenzo Bellin in loc. Fradea di Castello Tesino. Valentina diplomata geometra ma con la passione per l’agricoltura e gli animali, un interesse che ha coltivato fin da bambina, trasmesso dal nonno Attilio. Produzione di piccoli frutti, mirtilli, lamponi e more, fattoria didattica con una grande varietà di animali…

Azienda Casearia Monti Trentini, abbiamo visitato insieme a Maria Vittoria e Giulio Finco lo stabilimento per la produzione di oltre 50 tipologie di formaggi (Asiago dop, Grana padano dop, caciotte, specialità trentine, ecc..), eccellenza nel settore perché è un’arte sapientemente affinata con la tradizione di famiglia…

Laboratorio artigianale di Stefani Francesco per lavorazione artistica di rame, ottone e ferro, situato presso l’officina dei nipoti: “Pitaro Lattoneria snc di Stefani Davide & C.”. In un “canton” tutto suo, l’artigiano ormai in pensione, si diletta nell’ideazione di oggetti che poi dipinge a mano (farfalle, formichine e vari animaletti)…

Dell’Agnolo Gianni artigiano del rame per 20 anni. Dopo il 2000 si è dedicato alla lavorazione artistica di vari materiali che aveva visto all’Expo, è nata così la passione per la pietra, ferro, vetro e legno. Non sono serviti corsi, il suo ingegno parte dall’osservazione e si traduce nell’esecuzione di un lavoro…

L’artigiano Voltolini Bruno lavora legno di noce, cirmolo e tiglio. Ha sempre avuto questa passione, accentuata dopo aver visitato i Simposi della scultura, i migliori a Belluno e Asiago frequentati anche da artisti esteri. Voltolini è anche un apicoltore, a Tezze le api stanno bene perché non ci sono coltivazioni intensive…

L’artigiano Stefani Flavio ha passione per lavorazione del legno artistico che ha imparato ad Ortisei. Gli piace sperimentare diverse tecniche e utilizza vari tipi di legno (palma, noce, ciliegio, faggio, tiglio), durante il lockdown ha intrapreso l’arte dell’intaglio a punta di coltello come passatempo…

Meggio Carni e Salumi un punto vendita al dettaglio a Grigno, dove è possibile trovare un vasto assortimento di salumi prodotti nel laboratorio artigianale, oltre a carni fresche di diverse varietà e specialità già preparate e pronte per essere cucinate a piacere. I salumi Meggio (luganega, salame e speck) sono stati menzionati all’interno dell’esclusiva guida del Gambero Rosso riservata ai più buoni salumi d’Italia…

Hair Studio di Minati Ermanno, il figlio del titolare Fabio risponde all’intervista, è un parrucchiere di terza generazione, attività iniziata dal nonno oltre 60 anni fa. Alcune tecniche si tramandano come attitudine, una volta si usava solo pettine e forbice, ora viene utilizzato anche il rasoio, ma è ben vista la vera artigianalità…

Tripodi Rocco la cui passione per pittura, scultura su legno e mattone, rivela la qualità artigianale delle sue originali composizioni artistiche. Realizza anche orologi il cui meccanismo viene applicato a pannelli di polistirolo, sul quale stende uno strato di sabbia che poi dipinge, con pietra e sabbia costruisce le cornici…

Cuoio Vivo di Gonzo Renato bottega artigiana per lavorazione artistica del cuoio. L’artigiano racconta la sua passione per questo settore che ha potuto iniziare dopo la cessata attività della ditta nella quale lavorava da anni. Il piccolo negozio/laboratorio esprime calore sia per il profumo del cuoio, sia per le calde tonalità dei manufatti di alta qualità che si possono ammirare in vetrina e al suo interno. Un portaoggetti in cuoio vegetale, ricavato da una foglia autunnale nelle tonalità dell’arancio o del verde spicca tra portachiavi, borse e cinture…

Capelli secondo natura di Guglielmi Cristina attività nata dalla voglia di proporre qualcosa di diverso dopo la frequenza di un corso professionale a Torino. Senza dimenticare il lavoro classico, l’artigiana utilizza tinte con erbe tintorie a base di hennè 100% naturale, che creano una guaina coprendo i capelli bianchi, ideale per capelli sottili e per coloro che sono allergiche alle tinte tradizionali…

E ancora: Azienda agricola “El Pizo” di Pacher Daniele che sta sperimentando la coltivazione di cereali da farina (varietà di grano antico San Pastore che si adatta meglio al terreno e al clima), Vivai Paradisi di Baccega Samuele, la storica segheria dei fratelli Rovigo (Caena), Falegnameria di Minati Angelo e Gabriella, Azienda agricola Floricoltura di Stefani Mirko, le giovani aziende di Simone enologo, Matteo educatore-agricoltore e molti altri che conferiscono un valore inestimabile a questa Comunità.

La vecchia Pieve di San Giacomo Maggiore a Grigno è stata la location ideale per presentare i prodotti e manufatti degli artigiani locali. Il pubblico non era presente, ma il videomaker Giulio Dallatorre ha realizzato le riprese per un video.

Il sindaco di Grigno Claudio Voltolini e l’assessora alla Cultura Barbara Bellin hanno comunicato l’intento della nuova Amministrazione Comunale ad avviare progetti di sviluppo in ambito economico e turistico per favorire l’economia del territorio locale, con la pista ciclabile, il parco fluviale del torrente Grigno e il cammino della via Romea Germanica.

A conclusione dei primi eventi organizzati da Selva Green, non resta che rimanere colpiti dalle competenze di artigiani, hobbisti ed agricoltori intervistati, che hanno saputo trasmettere davanti alla telecamera la passione per il proprio lavoro.

Un territorio di eccellenze che bisogna far conoscere, salviamo il sapere e saper fare delle professioni artigianali, anche inconsuete, favorendo la curiosità nelle nuove generazioni!

Maria Cristina Betzu (m.betzu@tin.it)