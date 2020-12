«Il processo Mussolini» e la storia che forse poteva cambiare

Giuseppe Alessandri l’autore trentino basa il suo libro su un’ipotesi: Che cosa sarebbe successo se il 25 aprile 1945 Benito Mussolini invece di correre incontro alla morte fuggendo verso il lago di Como fosse rimasto a Milano, arrendendosi e consegnandosi agli Alleati?

Questa è un’ipotesi in cui a parlare pro e contro di lui nell’immaginario processo intentatogli è la Storia, e riservando una particolare attenzione per la psicologia del dittatore italiano. Il titolo del libro è «Il processo Mussolini»



Dopo il fallimento della mediazione nell’arcivescovado di Milano, nella serata del 25 aprile 1945, mentre i capi della resistenza danno l’ordine dell’insurrezione generale, Mussolini lasciò Milano e partì in direzione di Como. Sui motivi della fuga sono state fatte mille congetture: dall’ipotesi di passare la frontiera e rifugiarsi in Svizzera a quella di volare in Spagna, fino al progetto del «ridotto» della Valtellina per tentare di combattere fino alla fine.

Pubblicità Pubblicità

In fuga verso Como, in divisa da soldato tedesco, fu arrestato dai partigiani e passato per le armi per ordine del Cln il 28 aprile 1945. Il suo cadavere (insieme a quelli di Claretta Petacci, la donna cui era legato dal 1936, e di altri gerarchi fucilati) fu esposto dai partigiani a Milano in piazzale Loreto, a simbolo della fine del fascismo.

Nato a Firenze, giornalista e blogger, Giuseppe Alessandri ha svolto attività di ricerca in Storia contemporanea presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento.

Tra le sue pubblicazioni: La leggenda del Vampa, Il diplomatico. Dino Grandi, Marco Pantani ultimo eroe romantico, La Val d’Aulella nella Linea Gotica, Latitante a domicilio, I giorni del Quirinale.

Pubblicità Pubblicità