Fipe – Confcommercio: «Su di noi l’onere di ridurre i contagi e un pericoloso accanimento»

Sono parole che non lasciano dubbi quelle pronunciate da Lino Enrico Stoppani presidente di Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, la categoria più penalizzata dai numerosi Dpcm firmati dal premier Conte.

Stoppani parla di sacrificio sociale da parte dei pubblici esercizi che mette a repentaglio la sopravvivenza della categoria stessa e di accanimento pericoloso e senza precedenti.

Parole durissime quelle del numero uno di Fipe – Confcommercio che denuncia la mancanza totale di soluzioni per la ripartenza da parte del governo giallorosso. Sulla stessa linea anche Marco Fontanari presidente dei ristoratori trentini e numero 2 di confcommercio che spinge ormai da settimane per la riapertura dei ristoranti.

“Il governo ha praticamente scaricato sui pubblici esercizi e su pochissimi altri settori l’onere di appiattire la curva dei contagi. Una decisione politica, certamente legittima, ma che denota un accanimento pericoloso verso il nostro settore – dichiara Lino Enrico Stoppani – nonostante sia stato ampiamente dimostrato che i pubblici esercizi sono luoghi sicuri, anche in ragione dei rigorosi protocolli sanitari che sono stati loro assegnati. Noi, con la chiusura delle nostre attività, ci stiamo facendo carico di un problema sociale collettivo, ma questo sacrificio mette a repentaglio la sopravvivenza stessa del settore. Ecco perché, chi ci ha messi in queste condizioni ha il dovere di provvedere a ristorare adeguatamente le nostre imprese, in base alla reale perdita di fatturato. Dopodiché ha il dovere di aprire un tavolo di confronto permanente per porre le basi di una ripartenza definitiva e sicura, che non può essere più procrastinata”.

E ancora: “Questo non è più il tempo di parlare di distanziamento tra i tavoli e di mascherine – aggiunge Stoppani – È ora di discutere di come ridurre i costi fissi delle nostre attività, canoni di locazione, utenze, assicurazioni, tasse locali e oneri finanziari. Ed è il momento di individuare soluzioni che garantiscano nuova liquidità ai pubblici esercizi, con piani di ammortamento sostenibili. Serve, insomma, un piano per le riaperture e la ripartenza di un settore strategico per il Paese. E serve subito”.

Per Marco Fontanari (nella foto) invece «in questo momento è utile e necessario che da parte delle istituzioni e del governo venga dato un chiaro segnale che lo Stato è fianco delle aziende e che dovranno essere messi in campo tutti gli strumenti ordinari e straordinari per far ripartire tutte quelle aziende e settori fortemente colpiti dalla pandemia».

Fontanari parla anche dell’aspetto economico e psicologico: «In questo momento oltre al fattore economico e importantissimo anche quello psicologico che deve prospettare agli imprenditori la sicurezza degli strumenti e la vicinanza dello Stato che per ripartire è fondamentale. Ricordiamo che siamo fermi e perdiamo incassi e fatturati per una chiusura obbligatoria imposta dallo stato per il contenimento di una pandemia che riguarda la salute di tutti.»