Dup troppo debole: a Trento il centrodestra presenta oltre 100 emendamenti

Ieri mattina in conferenza stampa i consiglieri dei gruppi di centrodestra hanno presentato in consiglio comunale cento emendamenti volti a migliorare il programma di Ianeselli.

Gli emendamenti hanno lo scopo di intervenire nel Documento unico di programmazione (Dup) aggiungendo nuove proposte o integrando quelle già presenti.

I cento ed oltre emendamenti sono stati creati dagli otto esponenti di Trento unita, Lega Salvini e Fratelli d’Italia. Il portavoce del centrodestra Andrea Merler ha affermato che non è accettabile che il sindaco abbia lo stesso piano programmatico che utilizzava durante i discorsi politici.

Non c’è una cronologia degli interventi e non viene neanche indicata la priorità di un intervento rispetto a un altro. Secondo Merler le risorse che vengono impiegate per realizzare gli obiettivi indicati e in particolare i tempi di esecuzioni sono aspetti fondamentali di cui la cittadinanza deve esserne al corrente.

«Sorprende un testo scritto in questo modo come linee programmatiche di mandato – è stato detto in conferenza stampa dai membri del centro destra – un testo che dovrebbe essere il gioiello della nuova maggioranza è invece spesso vago e inconcludente, mostra mancanza di visione e poca aderenza con la realtà di Trento. Oltre ai numerosi errori grammaticali ci sono molte parti dove traspare la poca chiarezza in generale su quello che dovrebbe avvenire nei prossimi 5 anni».

Il primo emendamento invita la Giunta da indicare attraverso una delibera (da consegnare in aula entro 60 giorni) gli interventi che hanno la priorità, i tempi di esecuzione e le risorse necessarie per la realizzazione.

Altri emendamenti riguardano l’introduzione di un Museo del Trento Doc, il rafforzamento dei servizi per la riconciliazione familiare, la promozione delle attività sportive, l’accordo con i privati per i nidi aziendali e la valorizzazione di alcune aree della città.

La capogruppo della Lega Bruna Giuliani ha affermato che la minoranza chiederà anche un confronto sul Piano regolatore generale per una revisione che porti bellezza alla città di Trento. La discussione del documento programmatico avverrà nella seduta consiliare di domani.

«Per essere gli eredi di decenni di amministrazioni di centro sinistra, mostrano continue contraddizioni nel testo e nel senso, nascondendo un filo rosso di continuità non demandato al miglioramento della vita comunale, ma alla soddisfazione di intenti puramente politici. Si vantano di essere quelli che “hanno una storia” e si propongono come il “cambiamento”, realizzando cose che sono rimaste finora in un cassetto… peccato che sono loro stessi che hanno dichiarato un cambiamento dell’amministrazione nelle ultime consiliature (ben metà della maggioranza arriva diretta dal precedente consiglio, e 5 assessori su 7)» – rimarcano le opposizioni