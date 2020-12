Situazione turistica in Trentino: chiusi il 70% degli alberghi

Arrivano i dati dei disastri derivanti dalla pandemia del Covid sul settore turistico; i lavoratori all’interno degli alberghi, bar e ristoranti sono più che dimezzati.

Secondo il parere del Presidente della Confcommercio Trentino, gli alberghi chiusi durante questa stagione invernale, che si ricorda costituisce buona parte del fatturato Trentino, potrebbero essere più del 70%.

Nel dicembre 2019 gli alberghi aperti erano 1.043 e assieme ai bar e ai ristoranti davano lavoro a più di 24.000 persone, di cui il 52% di stagionali e il 20% assunti a termine.

Le persone rimaste a casa durante la stagione invernale sono ben 12.000, la metà, e gli alberghi chiusi sono 700.

La situazione si aggrava tenendo conto del fatto che quest’anno mancheranno all’appello dei turisti moltissime persone che possiedono la seconda casa in Trentino e alla quale non possono andare per i vari colori delle zone oppure per paura.

I turisti delle seconde case gli anni scorsi erano quasi 180.000 mentre quest’anno saranno forse 70.000, poiché gli unici turisti che arriveranno, saranno provenienti da Emilia, Veneto e Lazio; probabilmente nessuno potrà venire dalla Lombardia.

L’afflusso turistico è sicuramente anche molto scoraggiato dalle restrizioni generali e dalla riapertura delle piste da sci che è incerta.

Si pensa infatti che molti turisti che potrebbero venire in Trentino prima del 21,(dopo quella data non si potrà più passare da regione in regione fino al 6 gennaio) non verranno a causa della chiusura degli impianti di risalita.