Promemoria_Auschwitz.eu: aperte le iscrizioni dal 7 dicembre al 17 gennaio

Sono 178 i posti disponibili per il Trentino per il progetto regionale “Promemoria_Auschwitz.Eu”, rivolto a ragazze e ragazzi dai 17 ai 25 anni compiuti.

Le iscrizioni saranno aperte dal 7 dicembre fino alle ore 24 di domenica 17 gennaio 2021. Quest’anno sarà ammessa la partecipazione di intere classi degli istituti superiori, inviando una mail a trentino@deina.it. La quota di partecipazione è di 10 euro, compreso il contributo assicurativo. La documentazione per le iscrizioni (modulo di iscrizione e lettera motivazionale) è disponibile ai seguenti siti: www.arcideltrentino.it – www.deina.it.

L’emergenza sanitaria internazionale “Covid-19” e la conseguente impossibilità di compiere il consueto viaggio formativo a Cracovia e ad Auschwitz-Birkenau hanno portato ad una ridefinizione del progetto regionale di educazione alla cittadinanza e alla memoria “Promemoria_Auschwitz.Eu” e all’elaborazione di scenari e strumenti alternativi ed innovativi.

L’esperienza di viaggio sarà dunque sostituita da un’esperienza virtuale, che permetterà ai giovani di “viaggiare” all’interno delle istituzioni museali e memoriali di Cracovia e di Auschwitz-Birkenau, grazie a delle visite virtuali curate dalle guide specializzate di quelle istituzioni.

Prezioso sarà il contributo da parte di storici ed esperti nonché di istituzioni territoriali – quali università, associazioni, fondazioni, specialisti e formatori, al fine di valorizzare un progetto nuovo basato sull’esperienza digitale. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di sei attività laboratoriali e, per la Provincia di Trento, anche del Memowalk, un percorso storico a tappe attraverso alcuni luoghi significativi per la storia e la memoria della città di Trento.

“Promemoria_Auschwitz.Eu” mira a promuovere la partecipazione dei giovani e ad accompagnare questi nella comprensione del passato e nella lettura del presente. Il progetto è rivolto, oltre che a giovani altoatesini e nord-tirolesi, anche a 178 ragazzi trentini, seguiti da 18 tutor e da 4 membri dello staff. Il progetto rientra nel quadro della Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano “Progetti regionali per la promozione dell’impegno giovanile nella società” sottoscritta nel 2019.

In Trentino Promemoria_Auschwitz.EU è sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento; a livello regionale è promosso da Arci del Trentino, Arciragazzi Bolzano, AGJD e curato da Deina Trentino e Deina Alto Adige – Suedtirol.

Qualora fossero possibili incontri in presenza ed esperienze di visita – anche in gruppi ridotti –, sarà cura delle associazioni partner promuovere tali momenti di incontro e approfondimento nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Qualora invece gli incontri si svolgessero tutti in modalità digitale (sincrona o asincrona), i contenuti della formazione verranno fruiti in simultanea dal gruppo, ma potranno anche essere rielaborati in autonomia dai ragazzi e dalle ragazze. Una selezione dei contenuti vivrà anche nei social network con eventi on-line organizzati in occasione delle ricorrenze più significative – come, ad esempio, nella Giornata della Memoria – e attraverso micro-pillole di approfondimento, che serviranno ad alimentare l’interazione con un pubblico più ampio, garantendo il coinvolgimento della cittadinanza.

Nella fase di formazione e restituzione verrà dedicata, infine, particolare attenzione alla storia locale e si cercherà di valorizzare la sinergia tra le organizzazioni attive a livello regionale sul tema della memoria.

Possono partecipare al progetto tutte le giovani ed i giovani trentini di età compresa fra i 17 ed i 25 anni compiuti, iscrivendosi a partire dal 7 dicembre fino alle ore 24 di domenica 17 gennaio 2021. I partecipanti saranno scelti in base ad una lettera motivazionale compilabile on line insieme al modulo di iscrizione.

Quest’anno, oltre alla partecipazione individuale, sarà ammessa e promossa –tra le scuole superiori della Provincia di Trento- l’iscrizione di intere classi, che potranno inquadrare l’esperienza come attività di educazione civica o come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Per informazioni: Arci del Trentino Telefono sede: 0461 231300 Mail: trento@arci.it ; Deina Trentino Telefono: 3245873813 Mail: trentino@deina.it