L’indecorosa situazione del campo sportivo «Casae» di Vallarsa

Il Campo da calcio di Vallarsa, chiamato anche “Campo Sportivo Casae” dal luogo “Le Casae” fra le frazioni di Raossi e Parrocchia, inaugurato nel settembre 1988, quindi 32 anni fa, è ormai ridotto in condizioni pietose.

A denunciare la cosa è Rudy Piazza esponente della Lega che ha fatto il Dirigente della Sportiva per più di 30 anni. «Viene un dolore come se avessi preso un pugno nello stomaco – attacca Piazza – i vecchi dirigenti, anche coloro che purtroppo non sono più tra di noi, mi hanno sempre insegnato per esempio nel caso delle bandierine che delimitano il campo da gioco, che al termine di ogni gara, in ogni stagione dell’anno, vanno tolte e riposte nel deposito, in modo da preservarle a lungo e ripararle dal sole e dalle intemperie, e fa veramente male vederle così a brandelli».

Rudy Piazza ha sempre svolto con impegno il ruolo di dirigente dell’Us Vallarsa, seguendo gli allenamenti, dall’inizio alla fine, «molte volte ero il primo ad arrivare al campo e l’ultimo a tornare a casa, ho imparato questo dai miei amici dirigenti, che ringrazio, che già facevano parte dell’Us Vallarsa prima ancora di me. Alle partite specialmente in casa, bisognava presentarsi un ora prima di tutti, per sistemare il campo, mettere le bandierine, fare il the per le squadre, preparare l’abbigliamento maglie e pantaloncini, scrivere le formazioni e magari fare pure il guardalinee come ho fatto io. Se questo è il modo col quale l’Amministrazione comunale intende valorizzare gli impianti sportivi in Vallarsa, qualche dubbio me lo pongo. Io penso che questa struttura abbia il diritto di essere trattata con maggior rispetto»»

L’US Vallarsa – ricorda l’esponente della lega – ha portato in alto il nome della nostra valle, facendolo conoscere in tutta la Provincia e anche fuori dei confini provinciali, su questo campo sono venute le più blasonate squadre del calcio provinciale, su questo campo alcune formazioni giovanili di grandi club nazionali hanno svolto la loro preparazione pre-campionato, citiamo per esempio il Verona, ospite fisso anche nelle strutture ricettive della nostra Valle, il Valdagno quando militava in Serie C, IL Rovigo, il Vicenza, il Chievo prima squadra venne a disputare una partita amichevole col Rovereto, il Vicenza e tante altre fino allo scorso anno, prima che il Covid 19 portasse ad una chiusura totale anche nei settori giovanili e non professionistici.

«Pensavo che questa nuova Amministrazione avesse una maggio attenzione verso questa struttura – aggiunge Piazza – anche se nel loro programma elettorale spicca una rivalutazione del Campo Sportivo Case, aggiunta ad una rivalutazione del Campo Sportivo di Riva di Vallarsa e di quello di Albaredo. Ora, senza nulla togliere a queste ultime strutture, che tra parentesi quella di Riva inaugurata a fine anni ’90, grazie alla tenacia di alcuni dirigenti dell’Unione Sportiva Vallarsa, che su questo terreno di gioco, quando era ancora in erba naturale, oggi con capienza ridotta e in erba sintetica, che organizzarono un torneo estivo.»

Il Comune di Vallarsa, però – conclude Rudy Piazza – adesso promette la copertura della piastra del ghiaccio per un importo che si aggira sui 400.000 euro (esattamente 398.279,31 nella citazione della delibera comunale numero 294 del 16 novembre 2020) mentre da una parte il Comune promette e delibera, dalla parte opposta lascia andare a se stesso una struttura che nei suoi anni, ha valorizzato la Vallarsa e che in un futuro si spera nemmeno troppo lontano, torni ancora a rivitalizzarla.»

