In Altopiano della Paganella 6 positivi da coronavirus. Gli impianti sciistici riaprono il 7 gennaio 2021

Ad Andalo positivi attuali 2, totale positivi 26, guariti 24, decessi 0; a Molveno positivi attuali 0, totale positivi 13, guariti 13, decessi 0; a Cavedago positivi attuali 0, totale positivi 20, guariti 19, decessi 1; a Fai della Paganella positivi attuali 2, totale positivi 14, guariti 11, decessi 1 ed a Spormaggiore positivi attuali 2, totale positivi 19, guariti 16, decessi 1.

Sono questi i dati ufficiali forniti dalla Provincia Autonoma di Trento per i cinque comuni dell’Altopiano della Paganella.

I dati forniti prendono in considerazione solo i tamponi molecolari, ma da un paio di giorni la Provincia Autonoma di Trento fornisce anche i dati dei tamponi rapidi (antigenici) nel totale dei contagi di tutta la regione.

Come segnalato dal dpcm del 03 dicembre 2020 e dall’ordinanza firmata dal presidente di regione Maurizio Fugatti gli impianti sciistici rimarranno chiusi fino al 06 gennaio 2021 per l’emergenza sanitaria. La giunta del presidente Fugatti sta però attendendo l’approvazione del “Protocollo Impianti a fune” da parte del Governo Conte, per poter aprire gli impianti sciistici della regione in tutta sicurezza, il prossimo 07 gennaio 2021.

Il Protocollo è stato approvato il 23 novembre 2020 dalla Conferenza delle regioni e contiene le linee guida per la riapertura in sicurezza delle piste da sci nelle regioni interessate. La materia è quindi ancora in fase di studio e approvazione, ma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato intendere che verrà approvato a breve.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2020, articolo 1: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comma 10, punto oo): “Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.”

