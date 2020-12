Continua il maltempo nei prossimi giorni in Trentino. Martedì attesa la neve anche a quote basse

Elegante ma comodo: arriva “ Jacopo” il nuovo pantalone italiano per smart worker L’arrivo del Coronavirus ha inevitabilmente cambiato il modo di lavorare, di fare acquisti e di vivere la socialità a tal punto da creare indumenti mirati per i sempre più numerosi smart worker. Uno dei primi è stato il marchio italiano Lirecento, specializzato in pantaloni da uomo esclusivamente di qualità sartoriale Made in Italy, che ha […]

Apple avanza ancora: la prossima generazione di iPhone potrebbe avere lenti a periscopio integrate fino a 10 x Apple:l’azienda dalla mela morsicata, l’ inconfondibile icona della sinergia tra design, tecnologia, innovazione e semplicità, racconta da anni il suo successo, con la grande attenzione alla realizzazione di prodotti sempre più innovativi, guadagnandosi una larga fetta di mercato internazionale. Un’azienda che da anni è riuscita a conquistare il pubblico di tutto il mondo con oltre […]

L’energia del futuro contenuta in piccole gocce: Scoperte “micro fabbriche” di idrogeno verde La produzione di idrogeno, da molti definita come l’energia del futuro, ha trovato spazio nella forma di una piccolissima goccia. Questo importante passo è avvenuto all’università di Bristol, dove un gruppo di ricercatori è riuscito a dimostrare come le cellule delle alghe verdi possono essere incredibilmente trasformate in mini fabbriche di idrogeno verde, comprimendole in […]

Ecoquartieri con raccolta di acqua piovana: esempio di soluzione sostenibile per convivere con l’imprevedibilità della natura Piogge, temporali, alluvioni e continui cambi di temperature, stanno provocando sempre più spesso ingenti disastri in tutto il mondo. Infatti, oltre dimezzare le emissioni, è necessario ormai convivere con l’imprevedibilità della natura. Per questo motivo, nel mondo sono già state attivate diverse soluzioni sostenibili per guadagnare da un disastro, almeno qualche vantaggio. Uno dei più […]

Bagno nel vin brulè con percorso benessere alle spezie: la calda e rilassante soluzione per la stagione invernale Il Natale, sicuramente il periodo più luminoso e scintillante dell’anno, accompagna con sé un’atmosfera che per molti è sinonimo di famiglia, addobbi casalinghi, luci, buon cibo e mercatini accompagnati da un bicchiere del caldo vin brulè. Le persone che amano particolarmente questa bevanda, potranno vivere un’esperienza davvero unica: immergersi completamente nella bevanda alcolica speziata all’interno di […]

Dalle centrali solari, al recente parco eolico: Sudafrica sempre più green e sostenibile Sono sempre di più le nazioni in Africa che utilizzano fonti rinnovabili per coprire il fabbisogno di energia, aumentando così la possibilità di sviluppo nel rispetto dell’ambiente. A partire dal sud del continente, dove Btswana e Namibia stanno collaborando alla costruzione di alcune centrali solari con l’agenzia americana Power Africa, per arrivare a guadagnare un […]

L’hotel di ghiaccio più grande del mondo, Ice Hotel e il fascino temporaneo dell’arte ghiacciata Ogni anno dal 1990 a soli 200 km dal circolo polare articolo, prende vita l‘iconica struttura temporanea che ha fatto del ghiaccio, delle sue immense forme e della natura che lo circonda punto di forza e di incredibile successo. Si tratta dell’Ice Hotel in Svezia, l’hotel di ghiaccio più grande del mondo, che ogni anno […]

Hyperloop, viaggiare a 1.000 Km/h: il primo test per il treno supersonico Un progetto nato con un solo obiettivo: battere tutti per sviluppare il treno più veloce al mondo. Si tratta di un progetto molto ambizioso nato nel 2013 da uno scritto di Elon Musk e sviluppato negli anni da diverse realtà tra cui la Virgin. Il treno promette di viaggiare a 1.000 km/h via terra su un […]