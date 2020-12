Cari politici, non ci rovinerete anche il Natale

Spett.Le direttore,

Abito in Trentino ma mia mamma il giorno di Natale non la lascio a Milano da sola, non so quanti Natali abbiamo ancora davanti, sa io combatto con il cancro da due anni e mia mamma ha 83 anni.

Il giorno di Natale prenderò la mia auto e andrò a pranzo da lei, viaggiando per tre regioni e non so quanti comuni!

Le forze dell’ordine potranno inseguirmi, lanciare i droni e le squadre speciali. Io a Natale sarò con mia mamma. Lavoro 12 ore al giorno 6 giorni la settimana pagando i vergognosi stipendi dei politici che ci hanno segregato in casa, ho pagato il bonus monopattini elettrici che il nostro governo ha deciso di regalare a chi già magari riceve già un vergognoso reddito di cittadinanza.

Ma ora non permetterò ai politici, che godono già di molti privilegi, di rovinare l’unico giorno in cui dovrebbero sparire dallo schermo e lasciare gli italiani nell’intimità dei propri affetti, nel dolore di quelle famiglie che hanno perso i propri cari, oppure di quei figli che non possono curare i propri padri e le proprie madri da malattie ben più gravi di questo Virus che sta destabilizzando e portando sull’orlo del baratro l’economia del nostro bel paese.

Ci sono anziani che aspettano il giorno di Natale come unico scopo della loro vita per giocare con nipoti e abbracciare figli lontani e senza il Natale in famiglia preferirebbero morire!

Ci sono famiglie che attendono di stare insieme per vedere i regali sotto gli alberi di Natale, per ricostruire quella magica atmosfera che solo il 25 dicembre sa trasmettere a tutti i credenti e i cristiani. No cari politici, non rovinerete anche il giorno di Natale a tutti gli italiani.

Gianenrico Sordo

