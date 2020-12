Bake Off: per il noneso Philippe Chini un terzo posto dal sapore dolce

È un terzo posto dal sapore dolce quello conquistato da Philippe Chini, 26enne di Segno, nella finale del programma televisivo “Bake Off Italia 8”, andata in onda venerdì sera su Real Time.

Un po’ perché inaspettato, un po’ perche il suo percorso ha visto un’ascesa continua, un po’ perché è riuscito farsi conoscere per la sua energia, condita da un pizzico di sana irriverenza, che ha portato ogni volta sotto il tendone.

Camicia bianca e papillon, la solita leggerezza, e Philippe è entrato in scena nella finalissima della trasmissione condotta da Benedetta Parodi con l’idea di giocarsi le proprie carte e la consapevolezza di dover sfidare due talenti puri della pasticceria come Sara Moalli, 29enne di Gallarate che ha poi ottenuto la vittoria finale e il titolo di “Miglior pasticciere amatoriale d’Italia”, e Monia De Carolis.

Dopo una bella prova creativa, che consisteva nella preparazione di 100 mono porzioni (25 per ognuna delle quattro tipologie scelte), e una prova tecnica, nella quale i tre sfidanti si sono dovuti cimentare replicando la torta di pere e ricotta del maestro pasticciere e ospite speciale Sal De Riso, un po’ meno brillante, i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio, Csaba della Zorza e Damiano Carrara, pur apprezzando i dolci di Philippe, hanno deciso che a giocarsi la vittoria nella sfida “torta cavallo di battaglia” sarebbero state Monia e Sara.

Come detto, a trionfare è stata la bionda varesotta, con cui Philippe pare abbia stretto un legame speciale. A Benedetta Parodi, parlando del suo percorso, ha risposto: «Esco da qui dopo aver imparato tanto di cucina. Ed esco innamorato. Perfetto no?».

Chissà a chi si riferiva e chissà che Philippe, magari con uno dei suoi dolci, non sia riuscito a conquistare anche il cuore della miglior pasticciera amatoriale d’Italia.

Per il “pasticciere” noneso, in ogni caso, è arrivata una splendente medaglia di bronzo. Inaspettata all’inizio del suo cammino televisivo, come ci confessa al telefono: «È stata un’avventura al di sopra delle aspettative. Sono arrivato in questo programma impreparato, per una scommessa con gli amici e con l’idea di divertirmi, pensando di essere eliminato dopo un paio di puntate. Proprio il divertimento mi ha portato in finale».

Com’è nata la tua passione per la pasticceria?

È nata quando avevo 13 anni e ho preparato per la prima volta una torta per i parenti. Il bello è stato trasmettere la mia passione con un dolce. Quindi mi sono detto, perché non continuare a cucinare per rendere felici le persone?

Il momento più difficile a Bake Off?

La terza puntata, quando ho rischiato di uscire perché c’era una doppia eliminazione. Siamo arrivati di fronte ai giudici in tre e ne hanno eliminati due. Sono riuscito a passare e lì è scattato qualcosa.

È stato quello il momento in cui hai deciso di metterti davvero d’impegno?

È sorta in me la voglia di studiare e di fare qualcosa di serio. Grazie anche a Sara, che mi ha dato una mano, con cui è nato qualcosa di diverso, un’amicizia particolare. Siamo arrivati in finale e hai vinto lei, meritatamente.

Il momento più bello, invece, di Bake Off?

Sicuramente l’incontro inaspettato e l’abbraccio con la mia mamma Tarcisia durante l’ultima puntata. È stato emozionante.

Tra i 16 concorrenti sei forse quello che è cresciuto di più puntata dopo puntata.

Ho imparato molto in questo percorso. In tanti mi hanno scritto che in un certo senso sono io il vincitore di Bake Off per la mia crescita. Naturalmente non potevo vincere, credo di essere stato il primo finalista a non aver mai ottenuto un grembiule blu. Sono quindi molto felice del mio terzo posto.

Qual è stata la tua “arma” in più in questo percorso?

Ciò che mi ha aiutato di più è stato il fatto di affrontare ogni sfida con serenità, senza pressione. Penso di essere stato uno dei pochi concorrenti, se non l’unico, a divertirsi durante tutte le cucinate.

Hai anche cercato di valorizzare i prodotti e le ricette del tuo territorio.

Sì, in tante puntate ho portato prodotti e ricette che rendessero onore alla Val di Non e al Trentino, come quando ho cucinato lo strudel con le mele Melinda o i “tortei de patate”.

Progetti futuri?

È nata da poco una collaborazione con Melinda e abbiamo avviato anche un progetto con il Pineta di Tavon. Sicuramente voglio portare a termine il mio percorso universitario di osteopatia. Mi è piaciuto molto comunque provare quest’esperienza in tv. Se ci fosse l’opportunità di partecipare a un altro programma, sempre legato ai dolci o alla cucina, sicuramente la coglierei al volo.