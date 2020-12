Arrestato a Trento esponente di spicco della Mafia Nigeriana. In manette il 31 enne Okoduwa Godpower 

Nel tardo pomeriggio di sabato 5 Dicembre è stato arrestato a Trento Okoduwa Godpower detto “Dozen” (31 anni) uno tra i più vicini collaboratori di Dj Bugi – Okenwa Emmanuel, uno dei capi della mafia nigeriana arrestato nell’operazione Signal alcuni mesi orsono.

L’uomo è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria da una pattuglia della Guardia di Finanza di Trento mentre si trovava in compagnia di un connazionale. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, che alla vista dei militari cercava di allontanarsi in modo circospetto, è stato bloccato e sottoposto a controllo.

Dall’interrogazione del sistema CED nazionale è subito emerso che “Dozen” era ricercato, nell’ambito dell’operazione “Signal” e doveva essere immediatamente arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carico alla Squadra Mobile di Ferrara.

L’uomo, irreperibile da tempo, rappresentava un’importante pedina nell’ambito dell’organizzazione di stampo mafioso disarticolata con l’esecuzione di oltre sessanta ordinanze di custodia cautelare eseguite dalle Squadre Mobili di Ferrara e Torino.

“Dozen”, così era soprannominato Okoduwa Godpower durante l’attività d’indagine, è emerso certamente quale uomo di fiducia di “Dj Bugi”, il capo responsabile dell’organizzazione SVC – Arobaga per la zona di Ferrara e Veneto orientale, che gli aveva delegato l’attività di controllo sugli associati della zona di Padova-Venezia-Treviso.

Non è stato accertato in modo chiaro che grado gli fosse riconosciuto all’interno dell’organizzazione, tuttavia, vista l’ampia libertà di movimento ed iniziativa che indubbiamente aveva e con il costante appoggio del capo “Dj Bugi”, era certamente un associato di “peso”posto ad un livello medio-alto nella scala gerarchica.

Oltre ad occuparsi, con metodi decisamente violenti e spietati del mantenimento dell’ordine interno e della risoluzione delle diatribe che spesso nascevano tra i diversi “norsemen” (il grado più basso dell’organizzazione), “Dozen” era particolarmente attivo nello spaccio di cocaina, nella zona di Padova e soprattutto di Venezia terraferma, attività che esercitava dirigendo con metodi dispotici i diversi norsemen alle sue dipendenze che si occupavano dello spaccio in strada.

Alla guardia di Finanza di Trento è arrivato anche il sentito grazie del sindaco di Ferrara Alan Fabbri: «Congratulazioni alla Guardia di Finanza per il nuovo arresto nell’ambito dell’operazione ‘Signal’, contro la mafia nigeriana che operava, come da noi denunciato per anni, in zona Gad. In manette un 31 enne ritenuto molto vicino a Dj Bugi, per gli investigatori il capo dell’organizzazione criminale. Dj Bugi che, come abbiamo avuto modo di spiegare, in passato è anche stato coinvolto in eventi patrocinati dalle precedenti Amministrazioni di sinistra.»