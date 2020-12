Aperte una petizione e una raccolta fondi per salvare il «Laghetto della Marchesa di Denno», prima firmataria Romina Power

Come una nebbia autunnale, o una coltre di neve, è sceso il silenzio sul laghetto della marchesa di Denno, ma in realtà in questo tempo è stato ed è oggetto di studio e di approfondimento.

Lasciando al Magistrato la pronuncia sull’Esposto depositato in Procura, nel frattempo l‘avvocato Francesco Di Lauro ha avuto accesso al Fascicolo relativo agli Atti Autorizzativi.

E le sorprese ci sono: benchè il laghetto con il suo pioppeto ricada in un’ “ampia area a difesa paesaggistica”, pare che nessuno abbia valutato l’ aspetto naturalistico, ma sia stato preso in esame solo il Vincolo Idrogeologico gravante su questa terra.

Da un primo esame non sembra essere stata rilasciata alcuna Autorizzazione Paesistica e non è chiaro se la zona rientri tra quelle con obbligo di compensazione.

Tutti gli appezzamenti boscati superiori ai 2000 mq sono tutelati dalla legge per la loro natura di bosco, ciononostante è prevista la rimozione dell’intero pioppeto affacciato sul laghetto-stagno, anche se la sua superficie risulta superiore ai 4000 mq.

Inoltre l’art. 4 della 227/2001 al punto 2 vieta la trasformazione del bosco quando essa non è compatibile con la conservazione della biodiversità, con la tutela del paesaggio e della salute.

«Dall‘Ufficio Distrettuale Forestale di Cle – spiega Ivana Merlo, ideatrice di una petizione a riguardo – sappiamo che gli alberi con diametro misurato a 1,30 da terra superiore a 40 cm, anche in giardini privati per essere abbattuti devono avere l’Autorizzazione Comunale perchè potrebbero essere considerati verde pubblico. Anche questa Autorizzazione non compare. Considerando poi che la circonferenza di una decina di questi pioppi supera i 3 metri, ora sono stati segnalati al Comune e alle Autorità preposte come alberi monumentali.

A motivo di questa segnalazione dovrebbero seguire attente verifiche e la sospensione di qualsiasi intervento demolitivo. In questi stessi tronchi sono presenti diverse cavità-nido scavate dai picchi e ben sanno i Forestali che normalmente gli “alberi con alloggio” vengono marcati con una P rossa, per preservarli ed evitarne il taglio, ma a questi pioppi niente marcatura».

Ivana Merlo conferma però che di tecnici con binocoli e registratori per documentare le innumerevoli specie di volatili dimoranti nell’area non se ne sono visti.

«Gli uccelli selvatici presenti – spiega ancora la Merlo – rimangono in ogni caso un “bene indisponibile dello Stato (Legge 157/1992) e dunque sempre tutelati. Come possano essere salvaguardati abbattendo le loro dimore è difficile da comprendere. E più che doveroso sarebbe salvare gli anfibi dello stagno, specie in via di estinzione, e non avvelenarli! Gli scienziati avvertono che le pandemie saranno sempre più frequenti se si saccheggia l’ambiente come si fa ora.

Nonostante tutto l’affittuario del fondo ha già ottenuto l’Autorizzazione a procedere con le ruspe, le motoseghe e le idrovore, ma per ora i lavori di spianamento non sono iniziati. La nuova Amministrazione comunale, insediata da poco, forse terrà in considerazione che altri 4000 mq di meleti al posto di un bosco peggioreranno notevolmente lo stato dell’aria-terra- acqua del nostro paese, già fortemente inquinato dai pesticidi e dai diserbanti. Il valore ecologico di ogni pur piccolo patrimonio lacustre e boschivo dovrebbe essere considerato sempre argomento di salute pubblica».

Per salvare il laghetto con il suo pioppeto sono attive anche una Petizione (clicca qui per firmare) e una Raccolta fondi (clicca qui) che ha avuto una prima donatrice d’eccellenza: Romina Power!

E in attesa delle verifiche sulla legittimità di pareri ed intervento, l’ appello di solidarietà è rivolto soprattutto ad Enti, Associazioni, Consorzi, Fondazioni pubbliche o private, le uniche che possono davvero acquisire l’area, con una decisione di alto valore etico e sociale.