Uffici postali Arco, lamentele per le lunghe code

Alcuni residenti si lamentano per le lunghe code che ormai quotidianamente si formano presso le Poste di Arco.

Secondo le segnalazioni le cause sarebbero da imputare all’apertura solamente mattutina degli uffici (8,30 – 13,30) e alla chiusura che qualche anno addietro ha interessato gli uffici di Bolognano che garantivano i servizi anche a Massone e san Martino.

A riguardo della chiusura di quella sede allora intervenne anche il sindaco Betta, che però non riuscì a far tornare sui loro passi le Poste Italiane che erano in fase di ristrutturazione a livello nazionale con la taglio di centinaia di uffici.

Le code – secondo alcuni lettori – comportano anche oltre un’ora di attesa all’esterno come da misure anti covid. «Se non erro la carta dei servizi delle Poste Italiane prevede un’attesa massima di 15 minuti primi – scrive uno di questi lettori – mi risulta che a fronte di questo impegno nei confronti della clientela l’Azienda percepisca dei contributi statali».

Dal 14 dicembre Poste Italiane sottoporrà tutti i 513 dipendenti Trentini a tamponi per test anti covid in serie.

Questi. tra impiegati, portalettere e operatori di sportello, in questo periodo di emergenza sanitaria continuano a garantire un servizio essenziale per tutta la popolazione. Durante l’emergenza sanitaria, Poste Italiane ha sempre garantito i servizi essenziali e ha assicurato in tutta Italia il recapito di corrispondenza e pacchi.

Per proteggere i propri dipendenti e la clientela, l’azienda ha consegnato milioni di mascherine, confezioni di gel disinfettante e guanti e ha attivato la sanificazione periodica degli uffici postali, in cui sono stati installati anche divisori in plexiglass, dei mezzi di trasporto e delle sedi operative.

